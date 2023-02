Alberto Fernández: “Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no”

De cara a las elecciones de este año, la interna oficialista se intensifica. Sin embargo, el presidente Alberto Fernández le restó importancia a las críticas que recibe por parte de La Cámpora y de otros sectores del Frente de Todos y habló sobre su estrategia electoral.

“Lo que ellos dicen es lo que menos me preocupa, no voy a hablar un segundo de eso, cada uno tiene el derecho de pensar lo que quiera, yo voy a mostrar lo que pasó”, planteó sobre los acuerdos que firmó con el Fondo Monetario Internacional.

Este lunes se difundió parte de la entrevista que le realizó al mandatario la periodista María O´Donnell para Urbana Play sobre las diferencias que surgieron con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, al momento de sentirse “excluido” de la reunión que mantuvo con Lula da Silva, algo que desató polémica dentro del espacio político.

Alberto Fernández en una entrevista con Urbana Play. Twitter

“No voy a dedicar un segundo a eso, yo sé con quién puedo gobernar y con quién no; yo gobierno con los que puedo gobernar; yo sigo gobernando, no me importa”, sentenció.

Además, habló sobre la posible candidatura a presidente del ministro de Economía Sergio Massa.“Sergio ha sido muy valioso y cada vez que tuve conflictos internos estuvo al lado mío ayudándome, nunca tirándome piedras. Él puede ser un candidato, ¿por qué no? Yo no sé quién será candidato: puede ser él, puedo ser yo”, dijo.

Qué dijo Alberto Fernández sobre la inflación

En relación a la inflación, Alberto Fernández manifestó que “no se resuelve de un día para el otro” y que “ocultarla es una estupidez. Lo que todos debemos saber lo difícil que es resolverlo”.

“Hay múltiples causas que generan inflación: el déficit fiscal es una, emitir dinero para tapar es otra, y en la Argentina hay una tercera que es ‘la inflación autoconstruida’”, manifestó el mandatario, y a su vez aclaró: “El consumidor es una víctima, no es que el consumidor autoconstruye inflación. Estoy hablando de los pequeños formadores de precios”, indicó.

Sobre su relación con Cristina Kirchner

“Con Cristina tenemos diferencias, pero también sé que queremos los dos lo mismo. Finalmente nosotros podemos tener diferencias lo que no tenemos es derecho a dividirnos. Estamos juntos, no estamos separados. acá nadie rompió un bloque”, aseguró.