Ola de calor en Rosario: demanda energética al tope y cortes de luz en varios barrios de la ciudad

Una intensa ola de calor atraviesa a la ciudad de Rosario y, debido a las altas temperaturas y el consumo excesivo de energía, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) anunció una serie de desperfectos ocasionados por una sobrecarga en la demanda.

En algunos barrios, los cortes en el suministro eléctrico superan las 12 horas y comerciantes denuncian pérdidas económicas de consideración en su mercadería y ante la imposibilidad de abrir sus locales. Además, vecinos informaron que en algunos lugares se registraron robos, por la falta de iluminación.

De acuerdo a lo que informó la EPE este mediodía, los cortes de media tensión quedaban reducidos a Mendoza a Riobamba y de Felipe More a Pedro Lino Funes y al punto limitado por 9 de Julio a Ituzaingó y de Río de janeiro a Paraná.

Los cortes afectan a los comercios Foto: JOSE GUTIERREZ

En ese contexto y, según la información oficial, estarían solucionados los cortes comprendidos de Urquiza a Derqui y de Provincias Unidas a Colectora; de Amenábar a Uruguay y de Oroño a Ovidio Lagos.

Por otra parte, una explosión en un transformador generó pánico en Uriburu y Melián, donde los vecinos continúan sin luz. En el lugar trabaja personal de EPE para restituir el servicio.

Sumado a esto, en Madrid y Usares los habitantes siguen sin luz y denuncian el robo de los cables de Internet. En Entre Ríos al 4200, Darragueira al 1100 y en Guatemala y Santa Fe también se avisaban interrupciones de la electricidad.

cortes en roldán y trabajos programados en funes

Los cortes no sólo afectan a habitantes de Rosario. En Roldán, hay trabajos de restitución del servicio en los barrios Santo Domingo y Punta Chacra; y zona rural.

EPE informó además que, si bien Funes no tiene inconvenientes eléctricos, el viernes 2 de febrero habrá un corte para poner en funcionamiento la nueva subestación que favorecerá a la zona centro de la ciudad.

la situación de epe: “falta de inversión absoluta”

En diálogo con Radio 2, el vocero de la EPE, Esteban Rezza, sostuvo: “El sistema está en exigencia máxima, al borde del récord de consumo”.

Y aseguró que la EPE mantiene un déficit de $30.000.000 “con un desorden generalizado de su funcionamiento”.

“Cuando nos fuimos en 2019, no había almacén que no estuviese repleto. Hasta los 12 meses gestión de (Omar) Perotti alcanzaron los equipamientos para atender las deficiencias, ahora sabíamos que no hay transformadores ni chicos ni grandes. La falta de inversión es absoluta”, concluyó.