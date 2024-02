Taxistas autoconvocados lanzaron un paro tras discutir con el intendente Pablo Javkin en Rosario

Este jueves al mediodía la Municipalidad de Rosario fue escenario de una manifestación de taxistas que escaló en tensiones con el Poder Ejecutivo cuando el intendente Pablo Javkin se encontró con todas las salidas del Palacio Vasallo bloqueadas. Tras una acalorada discusión en el hall de la intendencia, los choferes organizaron un paro.

“Vamos al paro hasta la medianoche porque el intendente insultó y agredió a unos compañeros. Tenemos pruebas”, dijo a Radio 2 Pablo Monsanto, representante de taxistas autoconvocados. Y agregó: “El señor intendente se puso medio nervioso. Agredió a una compañera y a uno de los compañeros de Catiltar. La seguridad quiso llevar detenidos a algunos taxistas en la municipalidad”.

La situación comenzó temprano en la vecina localidad de Villa Gobernador Gálvez, donde un grupo de taxistas autoconvocados se concentró para cuestionar los controles que se realizan desde el Ejecutivo sobre el uso de plataformas de viaje ilegales como Uber.

Luego de esto, los choferes replicaron la protesta en Rosario, más precisamente en la puerta del edificio municipal, bloqueando la entrada de Buenos Aires y Santa Fe. El intendente, al no poder usar esa puerta, intentó por la de Santa Fe y se encontró con que también estaba bloqueada.

Las palabras del representante de catiltar

“Entramos al hall de la intendencia. Hubo un malentendido y hubo una discusión. Cuando salimos se armó una situación que nos querían llevar detenidos a nosotros” describió Marcelo Díaz, el representante de la Cámara de Titulares de Licencia de Taxi.

Es que, tras una discusión “acalorada”, desde el Municipio llamaron a la Policía y a Fiscalía, para intentar disuadir a los choferes de continuar la protesta.

Al respecto, Díaz contó: “Fue una situación desagradable, un momento de enojo y nerviosismo. Se generó ese cruce, pero está todo aclarado. Los choferes fueron a la Terminal y declararon un paro por lo que se vivió y por la falta de controles del municipio”.

Y aclaró que el paro no tiene que ver con Catiltar: “Como Cámara no podemos decretar un paro pero como muchos no se sienten representados por el sindicato se autoconvocan. Fue una decisión de los choferes. Damos libertad de acción a quien quiera o no trabajar. Pero insistimos con mejorar el diálogo y sumar controles porque son escasos o poco efectivos”.