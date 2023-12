Uber Moto en Rosario: el Municipio aseguró que el sistema “no tiene ningún encuadre legal”

Tras el anuncio del desembarco de un nuevo sistema de transporte con motos perteneciente a la plataforma Uber, los taxistas manifestaron nuevamente su rechazo y el futuro secretario de Gobierno anticipó que se acrecentarán operativos de control.

“Es una vergüenza lo que está pasando; están tomándonos el pelo. Uber es una empresa paraestatal, que viola las ordenanzas, las leyes y la soberanía de Estado, mientras el Estado municipal no hace absolutamente nada para frenar su avance”, expresó en LT8 José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis y Remises de Rosario (Catiltar).

Y aseguró que en la ciudad hay alrededor de 900 choferes de taxi, cuando supo haber 3.500. En este sentido, sostuvo que el servicio de taxis va “hacia una extinción de por lo menos el 50% de los taxis que tenemos en Rosario”.

¿Qué dijeron desde el municipio sobre uber moto y flash moto?

Respecto a la polémica se pronunció Sebastián Chale, que asumirá como secretario de Gobierno de Pablo Javkin el próximo lunes 11 de diciembre. El futuro funcionario sostuvo que se enteró del desembarco de Uber Moto y Flash Moto por los medios de comunicación y prometió controles.

Sobre Uber Moto, que implica un servicio de transporte de personas en moto, Chale expresó: “en esos términos no hay ningún encuadre legal para admitirlo. Ni para Uber, ni para una cooperativa de motos que quiera trasladar personas. No existe el taxi moto”.

“No existe la posibilidad de trasladar legalmente a una persona en moto y cobrar por ese servicio en la ciudad de Rosario. No tienen ninguna reglamentación, en absoluto. No está admitido, no existe esa figura”, enfatizó.

Mientras que al referirse a Uber Flash, consideró que será “un servicio de mensajería y paquete que tendrá el mismo encuadre que las otras aplicaciones que funcionan”. No obstante, adelantó: “Lo que haremos será verificar que esté en regla la moto, patente, casco y seguro al día”.