Un nuevo hecho de violencia, inseguridad y narcotráfico conmocionó a Rosario cuando se conoció el triple crimen en Ibarlucea donde una bebé y su padre fueron asesinados a balazos y una mujer fue calcinada adentro de un auto cuando salían de un casamiento. Se ordenó la detención de la pareja de recién casados quienes son miembros de la organización narco de Olga “La Tata” Medina.

“La obscenidad que hemos visto nos demuestra el poder económico y la impunidad de estos grupos. Era una típica fiesta mafiosa, teniendo en cuenta la nómina de los invitados, el despliegue, la movilidad. Esto no era una fiesta inocente, era la película de El padrino”, dijo el Secretario de Seguridad de Santa Fe, Jorge Bortolozzi.

En una entrevista con LT8 de Rosario el funcionario dijo que el hecho “fue una radiografía de la debilidad que tenemos con los delincuentes, ante esto no podemos ser indiferentes. No hay ninguna duda de que esto no puede repetirse. El rol del Estado tiene que ser diferente, sino de entrada perdemos la guerra. Estamos siempre corriendo detrás de los acontecimientos”.

Bortolozzi exigió más colaboración entre la Justicia Federal y Provincial, y sostuvo que la pareja de recién casados “no debía estar en libertad”. Los novios, Brisa Milagros Leguizamón Ferreyra y Esteban Enrique Rocha, alias “Pinky”, estaban procesados en una causa por narcotráfico por la Justicia Federal de Rosario.

La pareja fue acusada de ser parte de la banda liderada por “La Tata” Medina, desarticulada en 2019 tras más de 50 allanamientos. La mujer tenía prisión domiciliaria y su nuevo esposo había sido excarcelado. sin embargo este lunes se volvió a pedir la detención de ambos.

Se ordenó la detención de la pareja de recién casados quienes son miembros de la banda narco liderada por "La Tata" Medina. Foto: Juan José García

Bortolozzi lanzó una crítica la oposición luego de que no hayan aprobado el presupuesto al gobernador santafesino Omar Perotti: “La inversión en inteligencia, tecnología, personal, es algo permanente. Todas las fuerzas políticas, en especial las parlamentarias, deben estar en esto. Esto se hace con personal que se anticipe a los hechos”.

Para el secretario de Seguridad, punto central del hecho del triple crimen de Ibarlucea es “el lavado de activos, la obtención de recursos económicos de manera ilícita y después la inversión”. Y finalizó diciendo: “Para eso hay mucha gente que no va a esas fiestas, que tiene otra pertenencia social, económica, educativa y son los que realmente están detrás de todos estos crímenes”.