Nicki Nicole y Spreen se juntaron, marcaron récord de audiencia en Twitch y tiraron una primicia en vivo

La estrella de Twitch Iván Buhajeruk, mejor conocido como Spreen, sorprendió a sus seguidores este miércoles con una singular invitada, la cantante rosarina de fama internacional Nicki Nicole. En una transmisión que llevó más de dos horas, la dupla contó anécdotas, adelantó novedades, jugó a varios desafíos y hasta hubo tiempo para hacer un poco de freestyle; los detalles en esta nota.

Hay que decirlo: pese a sus millones de visitas, Spreen no es un streamer que acostumbre invitar gente a sus transmisiones y el miércoles su inexperiencia en la materia se hizo notable, sobre todo al principio, cuando tuvo que remar un par de silencios y momentos incómodos. Sin embargo, en el marco de la salida de su nueva canción “No voy a llorar”, la rosarina y el santotomense tuvieron un entretenido encuentro que se fue relajando con el paso del tiempo y dejó algunas perlitas interesantes.

La dupla hizo más de dos horas de transmisión con vistas récord. Foto: Instagram

Qué perlitas de Spreen dejó la transmisión

“¿Por qué salís con la de Cars en la foto?” curioseó Nicki sorpresivamente, mientras jugaban. La cantante se refería a un famoso fondo de pantalla que Spreen tiene junto a Sally, un personaje de la famosa película infantil. “Es una larga historia”, contestó evasivo Spreen -que no se esperaba la pregunta- y reconoció estar “enamorado” del auto. Nicki, lejos de juzgarlo espetó: “suele pasar”.

También hubo tiempo para reaccionar al “disstrack” de Spreen contra un streamer de México. “Mirá cómo se anima el pibe”, se sorprendió Nicki, que tardó en comprender que se trataba de una broma y el bardo no era en serio. La rosarina se sorprendió de la ligereza de su compañero de dupla para las rimas y lo motivó a que tirara algunas líneas de freestyle.

QUé primicia tiró Nicki Nicole en vivo durante la transmisión con Spreen

Nicki comandó bastante la transmisión, frente a un Spreen un poco inexperto en cuestiones de ida y vuelta. Sin embargo, también contestó algunas preguntas relativas a cómo hace para componer canciones y soltó una primicia: “Yo tiro freestyle”, empezó la rapera y Spreen inquirió: “En el nuevo disco que vas a sacar ¿hacés freestyle?”.

Nicki se rió y acorralada contestó: “El próximo disco tiene muchas cosas personales, sumé artistas súper talentosos. Va a estar piola, va a tener géneros que nunca hice”. Además sumó que la idea es que salga a mediados de mayo.

La cantante llevó un peluche de Baby Yoda Foto: Instagram

Cómo fue el cierre de la transmisión entre Spreen y Nicki Nicole

Después llegó el final, en el que Spreen aprovechó para darle un obsequio a la artista y agradecerle por su participación en la transmisión. El regalo fue un muñeco del personaje de la saga Mandalorian Baby Yoda, en formato de una reconocida marca de juguetes.

EL regalo de Spreen para Nicki Foto: Captura

Para cerrar, ambos reaccionaron al tema más reciente de Nicki Nicole, que también tiene su propia anécdota: la artista contó que no sabe nadar: “Me ahogué, me metí adentro del agua y me asusté. La idea era que saliera y ahí se rompía el vidrio, pero tuvimos que cortar la escena”.

La transmisión fue un éxito en la plataforma de streaming y rompió récord de audiencias con más de un millón de visualizaciones en directo.