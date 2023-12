Nicki Nicole vivió una pesadilla con Tan Biónica por una falla en “Boquitas pintadas”

Durante su concierto de este viernes en el Monumental, Tan Biónica volvió a invitar a Nicki Nicole al escenario. En medio de la emoción por el reencuentro con sus ídolos, la cantante no pudo interpretar “Boquitas pintadas” como estaba previsto y confirmó que se debió a un “problema técnico”.

Sentada en ronda con Chano Moreno Charpentier y el resto del grupo, la rapera de 23 años interpretó la primera estrofa del tema. Después se quedó callada y con los ojos cerrados, de modo que sólo se escuchaba la voz del público al compás del piano.

Ante este bache, miles de personas empezaron a gritar para apoyar a la autora de “Wapo traketero” en la cancha de River. “¿La hacemos otra vez? Me emocioné demasiado”, le pidió a los músicos.

¿Qué le pasó a Nicki Nicole durante el recital de Tan Biónica en River?

La misma noche del show, Nicki Nicole pidió perdón en redes sociales por su actuación. Algunas personas deslizaron que se había olvidado la letra del tema inédito, pero en realidad tuvo un problema con el sistema de sonido.

“No me escuché nada, el delay no me dejaba entrar en la canción”, detalló la artista. A la hora de la música, Chano se dio cuenta de inmediato, aceptó la propuesta para empezar de nuevo y le dijo: “Te amamos”.

Después de esa pequeña pesadilla en vivo, Nicki puso el pecho en su cuenta oficial de X. Junto con las disculpas, añadió: “Nada me saca la alegría de poder acompañar a mis amigos e ídolos”.

El primer encuentro de la rosarina y Chano en un escenario fue durante los recitales que dio el grupo el 28 y 29 de octubre en el estadio de Vélez Sarsfield. La novia de Peso Pluma se lució con su interpretación de “Boquitas pintadas”, una canción que está fuera del repertorio de hits de la banda.

Ante el éxito que tuvo la propuesta, Tan Biónica y Nicki Nicole empezaron a pensar en una colaboración con el objetivo de editar el tema oficialmente. Hasta ahora sólo se lo puede escuchar en “Tapa de moda”, un demo que surgió en 2001 de la grabación de un ensayo.