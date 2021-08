Algunos días después de la fecha probable que le habían indicado los médicos, Ivana Icardi confirmó el nacimiento de su hija. Desde el hospital donde fue atendida, aseguró que Giorgia es “cuatro kilos de puro amor” y compartió su felicidad con su seguidores en redes sociales.

//Mirá también: Ivana Icardi contó cómo fue vacunarse contra el coronavirus durante su embarazo

“Como se imaginarán, de pequeña no tiene nada”, afirmó la rosarina sobre la niña que tuvo junto a su prometido Hugo Sierra. A través de su cuenta de Instagram, precisó que la nena mide 52 centímetros.

La influencer compartió una de sus últimas fotos antes de dar a luz. @ivannaicardi | Instagram

El día después de convertirse en madre, la influencer destacó que el nacimiento coincidió con la visita de su familia. Al respecto, comentó: “Estoy deseando salir del hospital para que puedan disfrutarla un poquito antes de que se me vayan”.

//Mirá también: Ivana Icardi mostró en videos la evolución física durante su primer embarazo

En cuanto al final de su embarazo, la joven de 26 años comentó: “No sé cuánto hay de verdad en todas las cosas que me han contado. Solo sé que este día no me sentí para nada guapa, como suelen decir cuando vas a dar a luz”.

“Empecé el jueves con una roturita de bolsa que nos hizo quedarnos en el hospital para que casi 24 horas después naciera nuestra pequeña”, repasó la hermana de Mauro Icardi. En el mismo mensaje manifestó: “Nos han llegado mensajes llenos de amor que nos han alegrado aún más el alma”.