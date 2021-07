En el marco de las redes sociales y de la repercusión que tiene día tras día Ivana Icardi, compartió en las últimas horas también en Instagram que sufre acoso cibernético al punto de “no poder superarlo”. La modelo subió un video donde cuenta la situación que tiene que afrontar y llamó a la conciencia de todos los usuarios de Internet.

“Es algo real y algo que sucede. Llevo sufriendo acoso desde enero del 2018. Exactamente no se por qué motivo y es lo que más me indigna... Siempre digo, qué necesidad tiene. Es imposible que esa persona se haya hecho todas esas cuentas que se ha hecho, diga lo mismo desde el 2018 y tenga tanto tiempo libre para estar todo el día así”, comenzó contando Ivana en el video.

Además, entristecida por lo que le ocurre hace ya tres años, la modelo agregó que no solo la agredía a ella sino también a sus conocidos o seguidores nuevos a los que ella comenzaba a seguir. “Me daba vergüenza ajena que por empezar a seguir a alguien, ese acosador estuviera faltándoles tanto el respeto”.

Ivana Icardi en las últimas semanas de embarazo @ivannaicardi | Instagram

En reflexión Ivana sostuvo que al comienzo empezó a pensar que se trataba de una empresa contratada por alguien para hacerle daño, pero luego entendió que podía o no ser así y que de igual manera le hacía daño. “Se que es la misma persona porque siempre se centra en que le soy infiel sea a quien sea, y ahora tiene un plan más de que me van a abandonar, me dejarán sola, etc”.

Ivana Icardi mostró su panza de embarazada. (@ivannaicardi) IG / @ivannaicardi

Por último, habló sobre su situación actual para con esta persona acosadora: “Ahora lo pude ver desde otra perspectiva y puedo hablarlo y contarlo. En aquel momento era agobiante y me sentía super incómoda yo. Hiciera lo que yo hiciera la persona iba a estar molestándome a mi y a los demás. Les juro que fue insufrible y horrible”.