César Blasco, músico rosarino, lanzó un desesperado pedido de ayuda para recuperar su saxo alto y documentación que le robaron el sábado en el centro de la ciudad. Según un kiosquero que presenció el robo, el ladrón era “un hombre que estaba acompañado de una mujer y un chico”, informó Rosario3.

“Yo había ido a tocar en un evento que finalmente se suspendió; eran las diez y media de la mañana, así que decidí aprovechar para ir a tomar un café a un bar de la zona de Córdoba y Balcarce”, detalló el músico a ese diario.

“El estuche del saxo es semirrígido, con unos bolsillos, que amortiguan los golpes”, detalló. “Es de color negro; por eso lo dejé en el asiento trasero del auto, que también es negro, y con los vidrios polarizados me quedé tranquilo porque de afuera no se veía nada”, agregó el artista.

También contó que el auto estaba a la vista, y que solo dejó de cuidarlo cuando fue al baño. Cuando volvió al vehículo no notó “nada raro, estaba todo igual”, dijo en un primer momento. “Cuando llegué a mi casa, entré el auto en la cochera y abrí la puerta para bajar el saxo. Te juro que abrí y cerré la puerta varias veces porque no podía creer lo que me estaba pasando”, recordó.

Además del saxo, le robaron una cajuela de color gris metalizado donde había un micrófono, y también su billetera con toda la documentación.

Al notar el robo, Blasco volvió a la zona, donde un kiosquero de la cuadra le dijo “que vio a un hombre que salía del auto con el estuche. Incluso me dijo que había dejado la puerta del auto abierto y que él le avisó para que la cerrara”, narró. El mismo testigo le dijo que se había tratado de un hombre con una mujer y un niño.

“Me fui a hacer la denuncia, y cuando quise buscar los documentos en la billetera que tengo en la guantera, noté que también me la habían robado. Ahí tenía todos mis documentos”, lamentó también Blasco.

Sobre el instrumento robado, dijo: “No es económico y no es algo que se pueda entregar como una bicicleta, tiene un número de serie. El que lo compre en el mercado negro, va a tener problemas porque está todo registrado; desde ayer hicimos una gran cadena en el ambiente de la música para que nadie compre ese saxo”.

“Ofrezco una recompensa por el saxo, es mi medio de subsistencia”, informó. Para contactarlo, comunicarse al 3412104406.