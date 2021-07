Aunque no podrá disputar el primer partido del segundo semestre, Milton Caraglio ya se puso la camiseta de Rosario Central. En su regreso al club donde comenzó su carrera profesional, se sacó un selfie y afirmó: “Estoy obligado a llegar lo más alto posible”.

//Mirá también: Rosario Central podrá jugar de local ante Deportivo Táchira por la Copa Sudamericana

El futbolista se mostró “muy contento” y “feliz de haber vuelto a la Academia y a la ciudad. Durante una videoconferencia de prensa este lunes, remarcó que apunta a “disfrutar de todo lo bueno” que está viviendo el Canalla recientemente.

Consultado sobre Cristian González, el ex Vélez y Arsenal dijo que ambos mantienen una “relación muy linda” y destacó la “humildad” del entrenador auriazul. “Con el Kily hablo más por teléfono por esta etapa del aislamiento y el hecho de que él estuviera acá hizo que tuviera más posibilidades”, destacó.

//Mirá también: Rosario Central no contará con Emiliano Vecchio para la ida de la Copa Sudamericana

Caraglio está bajo aislamiento desde que llegó al país para incorporarse a Central. “Cuando se corte, voy a estar a disposición. No sé si él (por González) querrá que sea contra Godoy Cruz (el lunes, en Mendoza) o en la vuelta por la Copa Sudamericana (el jueves 22, contra Deportivo Táchira de Venezuela, en el Gigante de Arroyito)”.

El "Tanque" se sacó una selfie en el predio de Arroyo Seco. @rosariocentral | Twitter

El “Tanque” también abordó la cuestión de su posición en el equipo. “A lo largo de mi carrera me he adaptado a las características del otro delantero. Si bien soy más un clásico centrodelantero, también me gusta jugar y ser punzante”.

Respecto de las diferencias con México, Caraglio advirtió que “el fútbol argentino es complicado, es más físico, aunque puede ser con el VAR lo sea un poco menos, pero es muy físico, los equipos se preparan muy bien y espero poder adaptarme”.