El exgobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, cumplió dos semanas internado en terapia intensiva por coronavirus. Este jueves los médicos informaron que atraviesa un “cuadro crítico y cambiante” a casi un mes de haberse contagiado. Mientras tanto, parientes y amigos siguen cosechando mensajes de apoyo en redes sociales.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia está alojado en el Sanatorio Parque desde el lunes 19 de abril, cuando ingresó para hacerse unos estudios. Su estado de salud se complicó días más tarde y desde entonces se encuentra con asistencia respiratoria mecánica por las complicaciones vinculadas al COVID-19.

La hija del exgobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, compartió una foto del dirigente socialista junto a su nieta. (@yasminlifschitz) TW / @yasminlifschitz

“El paciente continúa recibiendo todas las estrategias terapéuticas correspondientes”, reportaron voceros del legislador de 65 años a través de un comunicado oficial. Frente al nosocomio, militantes de diferentes organizaciones vinculadas al Partido Socialista (PS) colocaron pasacalles para acompañar a la familia.

Así como en Bulevar Oroño se pueden ver mensajes de aliento para el exintendente y sus seres queridos, desde el entorno del diputado provincial hicieron algo similar en redes sociales. Poco antes de que la consigna #FuerzaMiguel se convirtiera en tendencia nacional en Twitter, su hija Yasmín compartió una foto del dirigente socialista con su nieta y un mensaje que decía: “¡No aflojes que te extrañamos mucho!”.

“¡Dale, abuelo! Te estoy esperando para cosechar higos juntos, despertarte de la siesta para que me busques los juguetes que me guardás tan bien que no encuentro, que me traigas sandia cortada al sol”, decía el texto publicado este miércoles por Yasmín Lifschitz.

La exintendenta Mónica Fein envió un mensaje público de apoyo a Clara García. (@monicafein) TW / @monicafein

Este jueves, Clara García, la pareja del legislador, cumple 61 años. Mónica Fein la destacó como el “inmenso motor de esperanza y coraje” del ingeniero rosarino. “Querido compañero de tantas luchas, te queremos y te necesitamos a nuestro lado por las que aún faltan dar”, manifestó la exintendenta.