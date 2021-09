Si bien “Juntos” se llevó la mayoría de los votos, en las PASO del domingo el Frente de Todos también definía a la lista que deberá barajar y dar de nuevo de cara a las elecciones del 14 de noviembre. Marcelo Lewandowski, ahora candidato a Senador nacional, se quedó con el 66% de los votos del partido justicialista y dejó en el camino a Agustín Rossi.

//Mirá también: Así quedó el mapa electoral de cara a las elecciones generales en Santa Fe

“¡Feliz del logro colectivo obtenido en estas PASO! Pero como siempre dijimos nuestro objetivo está en noviembre, en construir el país que queremos desde nuestra Santa Fe productiva”, escribió Lewandowski en su cuenta de Twitter.

Con un 98,69% de mesas escrutadas, Lewandowski, que contaba con apoyo del gobernador Omar Perotti, le sacó más de 165 mil votos a Rossi. Tras el triunfo en la interna señaló en diálogo con LT8: “Ahora empieza otro partido. Hay que bajar y dar de nuevo. Hay que ver dónde están los errores y corregirlos”.

“No hay que enojarse porque no me votaron o porqué se perdió. Hay que ver dónde están los errores para corregir de cara a noviembre para llevar nuestra propuesta”, remarcó el experiodista deportivo.

Marcelo Lewandowski votando en las PASO 2021. @lewanrosario | Twitter

Al mismo tiempo sostuvo: “La productividad de la provincia está caminando. Eso lo veo cuando recorro las Pymes, porque hablo con los empresarios y veo cómo se busca empleo capacitado y como se están moviendo distintas obras públicas. Quizás eso no alcance o se está comunicando mal”.

//Mirá también: ¿Qué listas ganaron las internas y quienes quedaron a fuera en las PASO de Santa Fe?

Y remarcó que el “verdadero adversario está en noviembre” y que no era la fórmula Rossi-Rodenas: “Hay que hablar de políticas de estado. Nosotros hablamos de cómo sacar adelante a Argentina. Ese es nuestro objetivo. Y eso es lo que plantear hacia noviembre. No hay que hablar de personalísimos. Hay que hablar de proyectos para sacar al país adelante y ver quienes están enrolados en este juego”.