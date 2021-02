Luego de firmar su nuevo contrato, oficializando su regreso y el inicio de la tercera etapa como jugador de Newell’s, Cristian Lema explicó las razones de su vuelta al Parque. “Estoy muy contento, es una nueva etapa pero no pasó mucho tiempo desde la última así que lo tomo como una continuidad. Trataré de ponerme rápido a la par de mis compañeros para que el profe pueda contar conmigo, y volver a sentirme bien. Elegí Newell’s porque necesito volver a sentirme bien. Mi último paso futbolístico, en lo personal no fue muy bueno, no me sentí feliz, así que decidí volver para buscar eso, estoy contento de estar acá”, aseguró el chubutense de 30 años.

El zaguero, que vuelve al Parque tras jugar algunos meses en el Damac FC de Arabia Saudita, expresó: “Vengo a aportar, a tratar de conseguir puntos y la alegría que vine a buscar; se extrañaba a la banda, es un grupo espectacular y eso ayuda mucho a un jugador cuando decide ir a un club. Hoy la gente no puede estar presente pero confío en que dentro de poco puedan estar, tengo esos recuerdos y hoy estoy feliz en busca de esos partidos, de jugar con la cancha llena, que la gente se vaya contenta y nosotros desgastados pero felices porque dejamos todo”.

En ese sentido, no dudó en destacar la buena relación que mantiene con el pueblo rojinegro. “Estoy agradecido a la gente por el cariño y el apoyo que me ha brindado desde que me fui a hoy, que sepan que uno lo ve y escucha. Me hacen sentir orgulloso y dar más ganas de estar y de jugar por la camiseta, por lo que significa, por el grupo de compañeros”, admitió en diálogo con el sitio oficial del club.

Por último, se refirió al buen vínculo que mantiene con el club y con el director deportivo Sebastián Peratta: “Nunca cortamos la relación de hablar. Con Seba hablé siempre, tengo una buena relación porque fuimos dos veces compañeros y siempre hubo comunicación. A veces los tiempos no son los que uno quiere pero siempre estuvimos comunicados y cuando surgió la posibilidad, había que hacer las cosas muy bien en Arabia para que se diera, y si hoy estamos acá en parte es porque se hicieron bien y siempre hubo buena relación”, cerró.