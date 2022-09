“La Vieja” Amelia y Newell’s, un amor para toda la vida: la fanática leprosa festejó sus 98 años

La pasión no tiene edad, y mirá si sabrá de eso Amelia Montero y su amor por Newell’s Old Boys. Este domingo la hincha leprosa cumplió 98 años y un video se volvió viral: un grupo de hinchas le cantó el feliz cumpleaños y Amelia no ocultó su felicidad.

A pesar de la derrota de Newell’s ante Independiente, y la falta de definición de un técnico; la alegría de Amelia no se vio opacada y el reconocimiento de los hinchas leprosos se sintió en las redes. “La que desde muchos años conoce el amor verdadero, feliz cumpleaños Amelia querida.. Gracias por amar tanto a Newells ❤️🖤 Te queremos!!”, escribió Sabri en el posteo de Newell’s en Instagram.

Con los colores rojinegros en su atuendo, Amelia se mostró feliz por los festejos rodeada de camisetas de Newell’s. “Toda una institución”, escribieron los hinchas rosarinos en Instagram tras el saludo oficial del club, y fueron cientos de comentarios celebrando un año más de esta fanática incondicional.

Amelia Montero, la fanática de Newell's que cumplió 98 años. Foto: Twitter

Quién es Amelia, la hincha incondicional de Newell’s

Son años de amor y dedicación a Newell’s, Amalia Montero desde 1962 está vinculada al club, ya que organizaba los viajes en micro de los hinchas. En el 2014 fue declarada Referente Social y Deportiva de la Ciudad por el Concejo Municipal de Rosario.

La importancia de Amelia es tan grande, que en el Coloso hay una tribuna que se llama “La Vieja Amelia” en su honor. La rosarina vivió los mejores y los peores momentos del club, pero siempre alentando y tirando para adelante.

Amelia Montero, la fanática de Newell's que cumplió 98 años. Foto: @ArtistasLepros1

“La primera vez que fui a la cancha tenía 6 años, me llevaba mi tío y en la puerta había un hombre grandote, era el alemán Celli (ndr: Adolfo Celli, uno de los primeros ídolos de Newell’s) y me dijo ‘vení, pasá negrita’ y me agarró y me llevó: nunca más falté yo al partido, nunca más”, contó la mujer en diálogo con Infobae para dejar en evidencia que su amor por el club era real desde el momento cero.

Y sobre los inicios de “los viajes de Amelia”, contó: “Después empecé a sacar los colectivos, yo les pedía entrada al presidente, me las regalaba. A mí me respetaron toda la vida, desde el año 62 hasta hoy. Yo tenía mi vida, una vida normal, pero quería que a Newell’s lo pudieran alentar todos”.

Amelia Montero, la fanática de Newell's que cumplió 98 años. Foto: @ArtistasLepros1

A pesar de que su marido, el italiano Antonio Macellaro, hoy ya fallecido, era hincha de Rosario Central, Amelia siempre se las ingeniaba para que ponga dinero que la ayuda a la organización de los viajes de los hinchas leprosos. En un principio, él la acompañaba en los viajes, pero cuando vio que los hinchas la respetaban, se quedó en su casa para cuidar a sus dos hijos, mientras su mujer viajaba.

Cuando murió su marido, quién terminó alentando a conjunto leproso, la fanática fue clara en cuanto a rehacer su vida amorosa: “Yo me casé con Newell’s”.

Quién le puso como apodo “La Vieja” Amelia

Montero negoció y acompañó a todos los dirigentes y cuerpos técnicos que estuvieron en barrio Parque, pero hay una que la marcó: “Vieja Amelia me puso el Tata Martino. Una vez me vio por la tele y dijo ‘uy, la Vieja Amelia’, y ahí todos los chicos empezaron a llamarme así”.

Por su cumpleaños 97, Newell's, de la mano del Tata Martini, le entregó un reconocimiento. Foto: @Newells

“El Tata fue el que yo más admiré porque él no le pegaba a la pelota: la acariciaba”, dijo la fanática, y junto a Martino, tiene como su DT estrella a “Juan Carlos Monte porque nos dio el campeonato en la cancha de Central, el primer campeonato”.