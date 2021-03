La Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunció que se encuentra abierta la inscripción a un curso de posgrado en la Facultad de Ciencias Médicas sobre el uso terapéutico del cannabis en personas y animales, que comenzará de forma virtual en abril.

Una treintena de docentes y referentes de distintas especialidades de todo el país capacitarán a profesionales de la salud para el abordaje integral del uso terapéutico de la planta de cannabis en el contexto socio-histórico actual.

“El posgrado pretende desarrollar la dimensión histórica, psico-social, legal, botánica, biológica, farmacológica y clínica que constituye nuestra relación con la planta desde sus orígenes a la actualidad, aportando información fidedigna para sostener posiciones críticas en los debates venideros alrededor de la planta, usos y legalidad”, señala la propuesta académica.

“Nos planteamos hacer este curso porque sabemos que hay prejuicios y estigmatizaciones en el uso medicinal del cannabis, y en ese sentido, hace falta capacitación entre los profesionales de la salud”, dijo a Télam, Sofía Maiorana, responsable del curso junto a María Soledad Pedrana y Sabrina Pimpinella.

Cannabis medicinal Gentileza Los Andes

“Estamos en un momento de mucha sensibilización y aceptación a nivel social, el tema es que todavía para los profesionales de la salud es muy complicado abordar el uso de algo que no está disponible en las farmacias”, consideró Maiorana. En ese sentido, consideró que “desde la Salud no tenemos en claro los marcos regulatorios y eso genera exageraciones y temores”.

A su vez, contó que le llegan consultas de profesionales “que quieren recomendar el cannabis pero no saben cómo, no tienen las herramientas y en eso queremos aportar desde la formación”. Consultada sobre el perfil de los alumnos que pueden inscribirse en el curso, la docente indicó que “es para gente que cuente con un título de grado y está dirigido a equipos de salud multidisciplinarios, no solo a médicos”.

“Los humanos y los animales no humanos tenemos un sistema endocanabinoide, por lo cual el curso está destinado a veterinarios también”, aclaró. En esa línea, destacó que decidieron hacerlo “en una universidad pública a un costo accesible para que sea federal y popular”. Los interesados pueden comunicarse con los organizadores y docentes para conocer más de detalles a través del mail: posgradocannabisunr@gmail.com