Diana Taurasi es para muchos la “Michael Jordan femenina”, algo así como la mejor jugadora de básquet de la historia. La particularidad de esta deportista, que vuelve a integrar la delegación norteamericana en los Juegos Olímpicos, es que tiene raíces argentinas, y más precisamente rosarinas, pese a jugar para la Selección de Estados Unidos.

Diana lo remarca cada vez que puede, así como también, el club de fútbol del que es hincha. “Miro mucho fútbol argentino, el fútbol de Sudamérica me encanta”, comenzó diciendo la basquetbolista de 39 años y 1,83 de altura en una entrevista.

La sorpresa, para algunos, fue lo que respondió a la pregunta de qué club es hincha: “Soy de Rosario Central, canalla por vida”, dijo emocionada. Es que la madre de Diana es rosarina, y ella misma vivió en la ciudad un año, y eso la marcó para siempre. “De esa época tengo hermosos recuerdos, tenía 12 años y me la pasaba en el club Villa Diego (hoy se llama Talleres Rosario Puerto Belgrano) de las 8 de la mañana a las 8 de la noche”, dijo alguna vez a Infobae.

Diana y su esposa con la camiseta argentina Archivo

“La vida de club que aún extraño porque en Estados Unidos, no existe. En cambio en Argentina jugaba al fútbol, al tenis, al hockey. Incluso en ese época me gustaba más el fútbol que el básquet”, recordó, aunque aclaró que cuando volvió al país del norte tuvo que elegir y se decidió por el básquet.

“Igual, me sigue encantando el fútbol y con mi papá, ex jugador, miramos muchos partidos. Yo, si hay un partido de la Selección y otro de los Lakers, miro el de Argentina. Y hay un partido de Central o de los Suns, miro el de Central. No tengo dudas”, aclaró y añadió que en su familia hay muchos canallas y algunos leprosos.

Diana Taurasi jugando para Phoenix Archivo

“Tengo hermosos recuerdos, como los del ‘95, cuando estuve en la cancha en aquella gran final que ganamos de manera increíble (cuando Central se alzó con la Conmebol al igualar 4 a 4 la serie con Atlético Mineiro e imponerse por pneales). Y ahora lo sigo siempre, como puedo”, resaltó.

Taurasi se encuentra disputando su quinto Juego Olímpico, ya que estuvo presente y ganó medallas en los de 2004, 2008, 2012 y 2016. Además ganó dos Mundiales, en 2010 y 2014, tres anillos de la WNBA (2007, 2009 y 2014) y 11 títulos en Europa.