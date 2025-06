Básquet: tres equipos puntaltenses jugarán los playoff

Anoche finalizó la fase regular del torneo de Segunda que organiza la Asociación Bahiense de Basquetbol.

En una noche con plena actividad en la ciudad, los equipos puntaltenses cerraron la primera parte del torneo.

Ateneo ratificó su gran torneo y venció a Altense como visitante. Espora ganó como local a Los Andes y finalizó noveno, en tanto que Pellegrini cayó ante Barracas y se quedó afuera. Los Andes ya estaba eliminado.

Altense 55 - Ateneo 66: con un encendido Julián Ripoll que anotó 21 puntos y el aporte de Ian Costa con 12 viniendo desde el banco, los de Alexis Amarfil justificaron su victoria ante un equipo local que volvió a sufrir su escaso goleo. Solo Mateo Ortega con 12 alcanzó el doble dígito.

Con este resultado Ateneo finalizó quinto y tendrá ventaja deportiva en el primer cruce. Altense concluyó en el décimo lugar.

Fueron árbitros en el “Armando Traini” Juan Cruz Schernenco, Horacio Sedán⁩ y Leonardo Bressan.⁩

Espora 74 - Los Andes 65: el local hizo los deberes y le ganó a un equipo ya eliminado. Con un goleo repartido entre Bruno Sacomani con 15, más los 13 de Alan Lera y Mateo Achor, se despegó en el tercer cuarto y llegó a un final tranquilo.

Los de Mauro Sacomani finalizaron novenos, fruto de un andar irregular en el torneo.

Pitaron en el “José Galié” Sebastián Giannino, Juan Agustín Matías y Jerónimo Javier Ocampo.

Pellegrini 73 - Barracas 74: el azulgrana corrió de atrás casi todo el partido, pero no le alcanzó y quedó eliminado ante un equipo que ya no tenía chances. No alcanzaron ni los 19 de Gastón Chávez, ni los 18 de Lucas Cataffi. Los de Máximo de la Cuadra terminaron decimoterceros y fuera de competencia.

En el “Daniel Rubio” impartieron justicia Alejandro Vizcaíno, Lucas Andrés y Mauro⁩ Guallan.⁩

El resto de la fecha: Independiente 45, El Nacional 84; Comercial 52, Sportivo 65; Argentino 83, Barrio Hospital 88; Velocidad 67, Bahía Basket 68 y La Falda 81, Whitense 76.

Posiciones y cruces

Evitan la primera tanda de playoff: 1º) Barrio Hospital, 2º) El Nacional, 3º) Sportivo y 4º) Independiente.

El resto: 5º) Ateneo, 6º) Comercial, 7º) Argentino, 8º) Velocidad, 9º) Espora, 10º) Altense, 11º) La Falda y 12º) Bahía Basket.

Los cruces que empiezan el martes: 5º) Ateneo-12º) Bahía Basket, 6º) Comercial-11º) La Falda, 7º) Argentino-10º) Altense y 8º) Velocidad-9º) Espora.