El acuerdo entre Newell’s Old Boys y Racing para la transferencia de Aníbal Moreno se sostiene desde hace algunos días pero todavía no está cerrado. Más allá de que la operación no se confirmó, en el club dan la dan por hecha y sólo falta que se anuncie oficialmente una vez que se resuelvan algunos detalles.

El mediocampista está practicando en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa mientras los directivos llevan adelante la negociación. El objetivo de La Lepra es vender el 50% del pase en unos 2.300.000 dólares. La mitad restante se cotizaría en tres millones y medio con la misma moneda.

Además del monto, en el Parque de la Independencia sigue pendiente la cuestión de la forma de pago. El club pretende recibir una parte del dinero ahora, y la restante en junio, mientras que la opción de compra se activaría en diciembre.

Por otra parte, los representantes del jugador ya definieron los términos del contrato del juvenil. Moreno quiere incorporarse a Racing por cuatro años y espera que el visto bueno para despedirse de Rosario y viajar a Avellaneda para someterse a la revisión médica, algo que aparentemente sólo es cuestión de tiempo.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol.