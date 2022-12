La emoción a flor de piel: Lionel Messi resumió su amor por Argentina en un conmovedor video

Lionel Messi se consagró campeón del Mundo con la Selección Argentina y se metió por completo en la historia grande del futbol mundial. El capitán de la Scaloneta está disfrutando de esa “deuda” que tenía en su carrera, está recibiendo el cariño de los hinchas, familiares y amigos, que reconocen su entrega, perseverancia, talento y pasión. En medio de todas estas emociones, el 10 compartió un video que hace lagrimear a todos, incluido a Antonela Roccuzzo.

La Pulga compartió un video que arranca con una imagen de un Messi muy chiquito contando que empezó jugando en un club de barrio y confesando que su sueño era jugar en la Selección Argentina. “De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años”, escribió el alma de la Scaloneta.

El video, que está musicalizado con la canción “Arrancarmelo” de Wos, tiene todos los condimentos necesarios para ponerle la piel de gallina a cualquier hincha del futbol. Las imágenes muestran el debut de Messi con la Selección Argentina y de la premiación por el segundo puesto conseguido en el Mundial del 2014.

“Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas”, escribió Lionel Messi en su cuenta de Instagram. El video transcurre en sintonía con la letra de Wos, que lo pinta de pies a cabeza al ídolo rosarino.

.

“Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no-oh-oh, no me pidas que no vuelva a intentar”, dice la letra cuando comienza el resumen del Mundial de Qatar, con el partido ante México, la primera final que disputó Argentina en fase de grupos.

Messi remarcó que “siempre tuve el sueño de ser Campeón del Mundo y no quería dejar de intentarlo, aun sabiendo que quizá nunca se daría”. Su entrega, su pasión y su amor por nuestro país, todo eso conjugado con su talento nato, fueron el combo soñado para que todo el mundo del fútbol deseara que este Mundial, el del 2022 (el último del 10, según dijo Lionel) sea para Argentina.

Abrazo eterno tras la clasificación a la final del Mundial.

El capitán de la Scaloneta no se olvidó de los futbolistas que estuvieron años anteriores, luchando junto a él para darle un título a la Selección Mayor, y por eso sostuvo que “esta Copa que conseguimos es también de todos los que no la lograron en los anteriores Mundiales que jugamos, como en 2014 en Brasil, dónde la merecían todos por cómo lucharon hasta la misma final, trabajaron duro y la deseaban tanto como yo… Y la merecimos incluso en esa maldita final”.

También mencionó al actual plantel liderado por Lionel Scaloni: “Por supuesto, es de todo este grupo hermoso que se formó y del cuerpo técnico y toda la gente de la Selección que siendo anónimos trabajan día y noche para hacérnosla más fácil”.

Lionel Messi le dedicó la copa a Diego Maradona

“También es del Diego que nos alentó desde el cielo. Y de todos los que se la pasaron bancando siempre a la Selección sin mirar tanto el resultado, sino las ganas que siempre le metíamos, también cuando no nos salían las cosas como queríamos”, sostuvo Messi, que hasta en el momento de los penales ante Francia, lo tuvo presente y le pidió a Maradona “una mano desde el cielo”, para que la pelota entre y levantar la Copa 36 años después.

La humildad y el respeto que Messi siente por la gente no está en discusión; durante el Mundial los “anti” quisieron instalar la idea de lo irrespetuoso y mal ganador que era el 10. Situación que no prosperó, porque quedó a la vista de todos que el “qué mirá' bobo” y otras cosas más que sucedieron en el partido con Países Bajos, fue porque el rival habló de más y tanto el capitán como sus compañeros tienen sangre y amor propio. Con el correr de los encuentros dejaron a la vista las grandes personas que son.

“Muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos”, sostiene la Pulga y cierra: “Muchas gracias de corazón! Vamos Argentina!!!”. Pero ese cierre es un poco injusto, porque todos los “gracias” son para él, por siempre elegir ser argentino y defender nuestra camiseta, por soportar las barbaridades que se dijeron poniendo en duda sus capacidades y entrega.

/ @maxikronenberg

Por eso, esta nota va a terminar con un gran GRACIAS CAPITÁN, gracias por ser y elegir ser argentino. Gracias por seguir insistiendo y dándolo todo para lograr esta sonrisa masiva. Ojalá pudiéramos congelar el tiempo, para verte eternamente defendiendo nuestros colores. A nivel clubes, estuve siempre en la vereda del frente, pero nunca dejé de disfrutar tu fútbol (y el de CR7), qué afortunados somos los contemporáneos a ustedes.

Gracias Pulga por ser ese referente humano, humilde, familiero, con los pies en la tierra, con hambre de gloria, sin importar cuantos trofeos haya en tu casa. Gracias por ser la referencia para millones de chicos, que van a crecer con tu ejemplo, inspirados por el más grande de la historia del fútbol, para que no bajen los brazos y luchen por sus sueños. ¡Gracias Lionel Messi!