La canción de Wos que eligió Lionel Messi para un emotivo video: “No me pidas que no vuelva a intentar…”

Luego de su llegada al país durante esta madrugada, Lionel Messi se tomó un momento para compartir una reflexión en su cuenta de Instagram. El 10 de la Selección Argentina escribió unas palabras y utilizó una canción de Wos para musicalizar un emotivo video que muestra su recorrido con el equipo nacional.

“De Grandoli hasta el Mundial de Qatar pasaron casi 30 años. Fueron cerca de tres décadas en las que la pelota me dio muchas alegrías y también algunas tristezas” dice el texto compartido por Lionel Messi. “Siempre tuve el sueño de ser Campeón del Mundo y no quería dejar de intentarlo, aún sabiendo que quizá nunca se daría” agregó acorde con la letra de “Arrancármelo”, el single de Wos que se transformó en una de las canciones de esta Copa del Mundo.

Mientras avanzan las imágenes del 10 de la Selección Argentina en el campo de juego, puede escucharse la voz del rapero argentino diciendo “Y no tengo pensado hundirme acá tirado / Y no tengo planeado morirme desangrado / Y no, no me pidas que no vuelva a intentar / Que las cosas vuelvan a su lugar”.

Además de dedicarle el triunfo a quienes apoyaron al equipo en las buenas y en las malas, el futbolista hizo una mención especial para Maradona. “También es del Diego que nos alentó desde el cielo” aseguró.

Por último, a tono con la emotiva canción, concluyó: “Muchas veces el fracaso es parte del camino y del aprendizaje y sin las decepciones es imposible que lleguen los éxitos. Muchas gracias de corazón! Vamos Argentina!!!”

El fanatismo de Lionel Messi por Wos

Hace un tiempo, Lionel Messi sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una historia de una tarde de relax, tomando mate y escuchando una canción de uno de los referentes del género urbano nacional. “A full con Wos” escribió el jugador de fútbol, causando una verdadera revolución en las redes por el inesperado guiño al rapero.