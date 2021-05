Mientras la militancia socialista, y el arco político en general, aguarda por la recuperación del ex gobernador Miguel Lifschitz, van aflorando anécdotas del ex gobernador santafesino. En este caso quien reveló una fue su asesor de prensa, Facundo De Michele, quien lo viene acompañando desde hace varios años en sus recoridas por toda la provincia.

“Hace cinco años atrás, en Moisés Ville, me senté arriba de una torta de cumpleaños que Miguel le había comprado a Clara García para festejar a la noche en Rosario”, comenzó escribiendo en Twitter el comunicador respecto al triste final del regalo que el ingeniero tenía pensado hacerle a su mujer. “Recuerdo aquel instante, cuando estaba cayendo sobre el asiento, consciente de lo que iba a pasar”, siguió.

Tuits de Facundo De Michele. (@facudemichele) @facudemichele

“Apenas caí sobre el envoltorio de papel me levanté rapidísimo, como intentando que se aplaste lo menos posible. No hubo chances. La torta quedó hundida de lado a lado. Todo mientras Miguel protagonizaba un acto. Yo no sabía cómo iba a arreglar lo que acababa de hacer”, relató. Entonces llegó el momento de decirle la verdad a Lifschitz. Para eso, De Michele espero estar en la oscuridad de una traffic que los transportaba. “Miguel, me mandé una cagada”, le dijo. A la pregunta de “¿qué hiciste?”, el asesor le reveló que aplastó la torta, pero que no se preocupara porque ya le había avisado a Clara García y ya había comprado otra.

“Moviendo la cara de un lado al otro, con un gesto de ‘no lo puedo creer’, me contestó ‘y ¿quién te dijo que Clara sabía que yo le había comprado una torta?’. Es decir, no sólo había arruinado la torta, sino también la sorpresa”, cerró la anécdota el comunicador, deseándole una pronta recuperación a su jefe, y enviándole saludos a García, que este jueves cumplió años.