Frank Kudelka, quien este sábado dirigirá por última vez en el compromiso ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, advirtió que se lleva “lo mejor de Newell’s”, club en el que “me sentí muy cómodo”.

“La verdad me llevo lo mejor de Newell’s. Me sentí muy cómodo siempre y estoy súper agradecido por haber dirigido a esta institución”, sostuvo el entrenador cordobés, de 59 años. En conferencia de prensa, el ex DT de Huracán y Unión de Santa Fe resaltó que “no es fácil irse bien cuando los resultados son negativos”.

Durante la semana, el director técnico acordó con la dirigencia rojinegra que dirigiría solamente hasta este sábado, en el duelo por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF), y luego dejaría el cargo. “No estoy en condiciones morales de pedir que me paguen hasta el último día de mi contrato, cuando en Newell’s me pagaron cuando no había fútbol, haciendo un gran esfuerzo económico”, se sinceró Kudelka.

El entrenador elogió al vicepresidente, Cristian D’Amico; al director deportivo Sebastián Peratta y “a toda la dirigencia en general”, dijo. “Me fueron a buscar para agarrar las riendas de la institución. Me siento un exitoso que este club me haya ido a buscar”, refrendó.

En lo que será su última actuación al frente del equipo, el entrenador apostará a la siguiente alineación principal: Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Cristian Lema, Yonatan Cabral y Franco Negri; Julián Fernández y Pablo Pérez; Justo Giani, Maximiliano Rodríguez y Ramiro Sordo; Ignacio Scocco.

El encuentro se disputará este sábado a las 19.20 con Defensa y Justicia (7) en el estadio Norberto Tito Tomaghello, en partido por la quinta fecha, zona B, de la Copa de la LPF.