Consumada la derrota de Newell’s ante Independiente por la cuarta fecha de la Copa Liga Profesional, Frank Darío Kudelka dialogó con la prensa, consultado por su futuro en el cargo, expresó: “No tengo nada para decirles, no manejo la premura de decir cosas que ustedes quieren escuchar. No hablé con los directivos, entiendo la premura de ustedes pero si no encuentran la respuesta (sobre su continuidad) pido respeto y que no sigan preguntando por lo mismo. Será lo que tenga que ser. Hay que ponerse en el lugar de la persona y respetar el momento”.

Y agregó: “La tercera pregunta va en la misma dirección. Creo que siempre obré bajo un solo concepto, el mío. Lo que hagan los demás, pueden estar de acuerdo o no. Soy entendedor de un montón de cosas”.

Más adelante, sostuvo: “No entraré en la avidez de la desesperación. Será lo que tenga que ser. Denme la oportunidad de salir de una situación incómoda para mí porque las cosas no me salen. A veces hay que ponerse en lugar de las personas, no para que opinen a favor de mí, pero sí que haya respeto a lo que pido”.

Por último, señaló: “Con el trabajo a destajo durante la semana no nos alcanza. Tengo en claro que el único resorte que hay es el técnico y no los jugadores, pero hace un ratito que terminó el partido, y si no tienen otra pregunta distinta, les pido que me entiendan. No voy a hacer una parodia. Será lo que tenga que ser, pero agradezco entiendan mi respuesta”.

Fuente: Liga Profesional de Fútbol