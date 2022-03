Juan Manuel García se convirtió en ídolo de Newell’s al convertir el gol del triunfo en el clásico rosarino ante Rosario Central. Todavía desbordante de alegría por el triunfo, Juanchón relató cómo vivió el tanto.

“Quedó justo el rebote, creo que Juan (Garro) la hizo bien, cualquier otro jugador hubiera cabeceado o definido de primera y se tomó un tiempo más, el arquero de ellos estuvo muy bien”, comenzó diciendo el centrodelantero y agregó: “Pero justo me quedó ahí la pelota, fue una muy buena jugada. Hicimos un gran desgaste todo el equipo y estamos muy felices”.

García destacó el gran esfuerzo que hicieron todos los jugadores, que consiguieron cortar una racha adversa y darle una gran alegría al pueblo leproso. “Hicimos lo que tenemos que hacer y nos vamos muy felices”, señaló.

Volviendo al gol, confesó: “Siempre me tengo fe, a veces se da y otras veces no, pero me pudo quedar ahí y sirvió para el triunfo que es muy importante para nosotros”. Además, destacó que en los clásicos siempre suele estar de racha.

En cuanto al análisis del juego, confesó que en el primer tiempo fue Central el que manejó las condiciones, al igual que después del gol suyo. “Después de la ventaja ellos tuvieron más la pelota y no pudimos hacer nuestro juego y nos defendimos, así se dio el partido y gracias al gran trabajo de todos nos pudimos llevar los tres puntos”, sostuvo.

García realizó un enorme desgaste, presionando la salida rival, al punto que debió ser sustituido. “Estaba acalambrado y venía con una sobrecarga, sobre el final del partido la sentí un poco más, por eso creí que un compañero lo podía hacer mejor que yo”, argumentó.