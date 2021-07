Muchos eran los que se preguntaban qué tenían en la mano Ivana Icardi y Hugo Sierra, respecto a una “marca” que parecía ser de un compromiso. Sin embargo la pareja no quería confesarlo hasta este pasado 7 de julio que dieron el “sí”, y lo contaron a través de un nuevo video en su página web.

“17 de Julio de 2020️” ¡MUERO! @ivannaicardi nos ha confesado que en esta fecha tan especial, ¡se comprometieron @hugomartin_sierra y ella! ¡¿Para cuando la boda?”, escribieron desde la cuenta de Mtmad donde insertaron el enlace a su página donde se presenta el video de Ivana.

En el video que grabó la modelo se la escucha contar: “Este anillo del que tanto me preguntan, que creen que estamos casados, bueno, no no estamos casados pero el 7 de julio del 2020 conseguimos unas alianzas como de compromiso. Para mí era simbólico pero cuando él me habló lo entendía como un matrimonio”.

Ivana Icardi confesó que se dio el ¡Sí quiero! con Hugo Sierra Foto: Instagram (mtmad)

Además, en su relato en el medio de una muestra de fotos que realizó, agregó que al momento de recibir el anillo ella se lo contó a su familia: “Le mandé una foto a mi madre diciéndole que su hija estaba comprometida y fue súper bonito porque después de comprarlas, Hugo me llevó a la iglesia y me dio un beso en la mano, después me besó y fue súper romántico y me encantó!”.

Finalmente quedó saldada la duda que muchos seguidores tenían sobre si Ivana estaba o no comprometida con Hugo. Ahora resta esperar la boda... ¿Habrá? ¿Cuándo será?... Todo un misterio.