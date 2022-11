Gabriel Heinze volvió a Newell’s con “mucha pasión, dedicación y esfuerzo”

“Si hablamos de sentimientos, hay muchos”, reconoció Gabriel Heinze este lunes en su presentación como director técnico de Newell’s. En su primera conferencia de prensa prometió “mucha pasión, dedicación y esfuerzo” y confirmó que ya hizo el análisis sobre los refuerzos que necesita la Lepra para afrontar la Liga Profesional y la Copa Sudamericana 2023.

El “Gringo” comentó que su vínculo emocional con el club representa un “gran porcentaje” de la decisión que a partir de la última oferta. En este mismo sentido, aseguró sobre la aceptación: “No me costó”.

Por un lado, el exfutbolista de 44 años señaló que su nuevo rol en Newell’s es “completamente distinto” al que tuvo como jugador hasta su retiro en 2014. Al respecto, señaló que antes solamente “le pegaba a una pelota”, mientras que “ser entrenador abarca muchas cosas”.

Si bien mencionó que existe una gran diferencia con su etapa anterior en el Parque de la Independencia, dejó en claro que su actitud será la misma, incluso ante aquellas situaciones en las que no se siente cómodo. Cuando le preguntaron qué le diría al hincha, respondió: “No creo que tenga que decirle algo, nunca me gustó”. Antes manifestó: “Daremos todo lo que podamos y ya está”.

Con el mismo estilo, Heinze desestimó la comparación con el Newell’s que salió campeón en 2013 de la mano de Gerardo Martino y lo tuvo a él como uno de los pilares. En esa línea ponderó la “gran diferencia de entrenador” en cuanto al nivel del “Tata” y agregó que “había futbolistas con otras características”.

¿Qué refuerzos busca Gabriel Heinze para Newell’s?

La semana anterior trascendió que Newell’s podía traer Lucas Hoyos y Ricardo Centurión como primeros refuerzos para la temporada 2023. Gabriel Heinze fue tajante y señaló que “no corresponde” hablar de “nombres propios” por “respeto” a su forma de trabajo.

Así como hizo esa aclaración, el “Gringo” confirmó que “ya están designados los puestos” en los que necesita nuevos futbolistas. De cara a lo que viene, explicó: “Lo que más nos ocupa o preocupa es que haya mucha competitividad entre los jugadores y por puesto”.

El ex Real Madrid y Manchester United posó con la casaca oficial. Foto: @Newells

Por otra parte, el ex DT de Vélez y Argentinos Juniors apuntó que no le preocupa la experiencia a la hora de elegir los dos arqueros para Newell’s. “Mientras sean buenos, me da exactamente igual”, apuntó.

Con más de dos meses por delante hasta el inicio de la Liga Profesional 2023, Heinze quiere “construir un grupo” y “después un equipo”. Entre otras cuestiones, apuntó que todavía no habló con el capitán Pablo Pérez, pero elogió la “gran valentía” del plantel durante el último año y la labor de los dos cuerpos técnicos.