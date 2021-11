Emiliano Vecchio resolverá su futuro en Rosario Central una vez que termine la actual Liga Profesional de Fútbol, a partir de una reunión que tiene pautada con la dirigencia. Admitió que los últimos meses fueron complicados en materia física.

“Después de estos partidos analizaré cómo me siento desde lo físico, desde las energías y analizaremos con el club si puedo seguir aportando desde adentro o desde donde me toque estar”, dijo Vecchio a radio Colonia. De 33 años, el Magnate es una de las figuras del equipo dirigido por Cristian González, exhibiendo un gran nivel en el 2-2 ante River Plate, último campeón, el domingo pasado en el Gigante de Arroyito.

“Los últimos meses fueron duros para mí, porque tuve mucho dolor, muchas molestias físicas. Espero poder conseguir el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana y vamos a intentar seguir unos meses más”, señaló Vecchio.

Emiliano Vecchio

“Cuando me pongo la camiseta de Central me siento un superhéroe, no tengo dolores a pesar de la edad”, señaló el número “10″ de Central. Por último, comentó el acercamiento que le hizo Bruno Zuculini de River. “Me dijo “venite a jugar un añito con nosotros”, y le dije que no hacía falta, que River “tenía muchos jugadores en gran nivel”.

Evalúan a Lucas Gamba

El delantero de Rosario Central Lucas Gamba, quien fue preservado del partido que el equipo “canalla” empató en dos goles contra River, es evaluado por el cuerpo médico del club a raíz de una sobrecarga muscular en la cara posterior de muslo izquierdo, con la intención de que pueda reaparecer en el próximo partido ante Lanús.

“Gamba no llegó a tener un desgarro, se le puso duro el músculo en esa zona, así que es evaluado por el cuerpo médico y el cuerpo técnico porque tiene posibilidades de jugar contra Lanús”, informó una fuente del cuerpo médico canalla a Télam.

El delantero mendocino, de 34 años, sufrió una “sobrecarga muscular en el partido contra Colón”, según informó el cuerpo médico del club, y tal como refirió el jugador al Kily, cuando fue reemplazado en el complemento de ese partido, en el que Central goleó 4-1 al campeón anterior.

En caso de que Gamba no pueda jugar el sábado contra Lanús seguiría en el equipo el delantero Alan Marinelli. En tanto, el marcador lateral derecho Damián Martínez sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha, según informó el cuerpo médico del club luego de un estudio de diagnóstico por imágenes.