Eliana Guercio habló sobre “la pelea en el ascensor” con Antonela Roccuzzo

En el Mundial de Brasil 2014, circuló el rumor de que Antonela Roccuzzo y Eliana Guercio se habían peleado porque la esposa de Lionel Messi le negó el saludo a la pareja de Seguio “Chiquito” Romero. Con la vuelta de la mediática a Argentina, en Intrusos le preguntaron sobre este cruce y Guercio fue muy clara.

Previo a hablar sobre el enfrentamiento con Roccuzzo, Guercio comentó que con quién tenía más relación durante los campeonatos de la Selección Argentina era con Jorgelina Cardozo, la esposa de Ángel Di María, Yanina Screpante (ahora ex del Pocho Lavezzi) y la pareja de Lucas Biglia, Cecilia Ambrosio.

Cómo no nombró a Antonela Roccuzzo y estaban los rumores de una pelea con insultos, los panelistas de Intrusos fueron directo al grano: “¿Y Antnela?¿Antonela qué onda?”. A lo que Guercio fue contundente: “Divina, nunca me pelee con Antonela”.

Qué dijo Antonela Roccuzzo sobre los rumores de pelea con Eliana Guercio

“En un momento, Antonela me encuentra en el Mundial de Brasil, y me dice: ‘¿Viste? Nos peleamos en el ascensor’. Yo me quedé helada porque no sabía de qué venía. Y ella me dice: ‘Dijeron en la televisión que nosotros nos peleamos en el ascensor’”.

Para dejar en claro que no se lleva mal con la esposa del capitán de la Scaloneta, Guercio cerró diciendo: “Ella es divina, divina, divina. Para ser la mujer de un jugador así, la humildad que maneja, la mina es divina”.