Elecciones 2023: Federico Angelini recalentó la interna con Maximiliano Pullaro

Aunque Maximiliano Pullaro advirtió que una interna de alta tensión perjudica al frente de frentes opositores, sus adversarios en las PASO no piensan lo mismo. Federico Angelini respaldó las críticas de Carolina Losada al diputado provincial en el marco de la campaña de las elecciones 2023 en Santa Fe.

El presidente del PRO denunció que varios policías de alto rango llegaron “por acomodo” a sus cargos durante la gestión del ex ministro de Seguridad provincial. A continuación recordó que esos mismos uniformados “después terminaron presos”.

Angelini aludió de manera indirecta a la condena al comisario Alejandro Druetta en la Justicia federal. “Pullaro tiene que explicar nombramientos de jefes de Drogas Peligrosas”, dijo en relación a sentencias por narcotráfico.

Pasada una semana desde que se calentó la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe, Angelini destacó que Losada “dice las cosas de frente” y esa es “una cualidad muy grande”. De inmediato subrayó que “la genuinidad y sinceridad” para expresarse se debe a que ”no tiene ninguna atadura”.

Por otra parte, el precandidato a gobernador sostuvo que durante la gestión de Pullaro como ministro “no había orden ni paz” en Santa Fe. Así concluyó que Omar Perotti ganó las elecciones 2019 gracias a la promesa de saldar esa deuda en seguridad.

“Lo que se está discutiendo es quién tiene el liderazgo”

Aunque no fue tan duro como Losada, Angelini dejó en claro que no piensa acercar posiciones con Pullaro en esta instancia de la campaña. “Lo que se está discutiendo ahora es quién tiene el liderazgo, la capacidad, el coraje y la decisión política para aplicar medidas que no se aplicaron nunca”, argumentó.

La senadora y el diputado integran una de las tres fórmulas de Unidos para Cambiar Santa Fe. Foto: Prensa Federico Angelini

A la hora de repasar la política de seguridad y las alternativas, el ex diputado provincial consideró que “las propuestas son muy parecidas”. Luego advirtió: “Quienes alguna vez estuvieron en el gobierno, no las aplicaron”.

“Me preocupa que la política y la sociedad haya perdido la capacidad de asombro”, expresó Angelini ante el aumento de los homicidios, las balaceras y el desarrollo del narcotráfico. En particular, indicó que Rosario está viviendo una “tragedia” y cuestionó la postulación de Pullaro como una salida posible.