Maximiliano Pullaro: “No le voy a dar ninguna ventaja a Omar Perotti”

Ante las acusaciones de complicidad con el narcotráfico, Maximiliano Pullaro decidió responder “por primera y última vez” sobre el tema de las elecciones 2023 en Santa Fe. “Omar Perotti fue el peor gobernador que tuvo la provincia y no le voy a dar ningún tipo de ventaja”, afirmó este lunes en Rosario.

Hasta ahora, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) no le había contestado a Carolina Losada, una de sus competidoras en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Durante la conferencia de prensa que organizó a la mañana, reiteró: “Bajo ningún concepto voy a hablar mal de ningún rival interno”.

Aunque no contraatacó de manera directa, Pullaro sentenció que “no vale todo” y que los desafíos “no están puestos en la interna” del frente de frentes opositores. “No entremos en campañas negativas para con nosotros. El objetivo es cambiar el modelo nacional”, propuso.

A la hora de analizar el conflicto en torno a las críticas de Losada y de Elisa Carrió, el legislador consideró: “Quien más se ve beneficiado es un gobierno que hace tiempo que está en retirada, el de Perotti”. Luego añadió que sus enemigos son “el delito, el crimen organizado, el facilismo, la avivada”.

“Los santafesinos no me preguntan por especulaciones electorales de personas que hace poco tiempo hablaban muy bien de mí, me venían a ver, me pedían que las acompañara”, manifestó Pullaro. Al margen de este y otros dardos lanzados por elevación a Losada, enfatizó que esta disputa interna pone en riesgo el triunfo de Unidos para Cambiar Santa Fe cuando “el adversario es el kirchnerismo”.

¿Qué dijo Maximiliano Pullaro sobre la condena a Alejandro Druetta por narcotráfico?

Durante la rueda de prensa en en el Hotel Presidente de Rosario, Maximiliano Pullaro negó haber sido denunciado por complicidad con el narcotráfico en Santa Fe. Por el contrario, planteó que la declaración de Elisa Carrió es una “tergiversación de la información para golpear el honor de una persona”.

En cuanto a la condena de Alejandro Druetta, el ex ministro de Seguridad señaló que los delitos en cuestión ocurrieron entre 2007 y 2009. Luego definió esa etapa como la de un gobierno kirchnerista en la Nación y la primera gestión del Frente Progresista, Cívico y Social en la provincia.

El dirigente nacido en Hughes habló con la prensa durante más de media hora. Foto: @maxipullaro

Pullaro hizo hincapié en que asumió su cargo dentro del Poder Ejecutivo en 2015 y la causa federal se abrió tres años después. “El día que lo allanaron al comisario, le pedí a su jefe directo que iniciara el sumario administrativo para pasarlo a disponibilidad”, remarcó.

Tres meses después del operativo ligado a la investigación sobre el narcotraficante rosarino Ignacio Actis Caporale, el actual diputado provincial promovió la remoción de Druetta. En este sentido, aseveró que lo sacó de la Policía de Santa Fe antes de la sentencia.