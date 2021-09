Gonzalo Belloso dejó de ser Secretario General Adjunto de Fútbol y Director de Desarrollo de la Conmebol, luego de presentar su renuncia. El ex jugador de Rosario Central admitió en su carta de despedida: “Este camino, por supuesto, no fue ajeno a frustraciones y decepciones propias de los lugares donde se conjugan pasión, poder y dinero”.

//Mirá también: Gonzalo Belloso afirmó que Mauricio Macri “boicotea” la Copa América 2021

El rosarino había trabajado entre 2014 y 2016 como asesor deportivo de la Asociación Paraguaya de Fútbol y como secretario técnico del seleccionado albirrojo. Luego fue nombrado Director de Desarrollo de la Conmebol, cargo que desde 2019 compartía con el de Secretario General Adjunto de Fútbol.

La carta de renuncia de Gonzalo Belloso Archivo

“Al llegar, me planteé como lucha y objetivo transformar una organización prácticamente desalineada en valores morales en otra que mejorara condiciones, y que generara una identidad y posibilidades de crecimiento a los jóvenes participantes de este hermoso deporte y otras disciplinas. Siempre, a través de acciones transparentes (...) Siento una total tranquilidad con lo que me tocó hacer”, dijo el Pejerrey en el comunicado en el que confirmó su renuncia.

La despedida de la Conmebol a Belloso Twitter

“Como cuando jugaba al fútbol, di lo que tenía a mi alcance para lograr los objetivos, me preparé, me capacité, aprendí, observé, escuché. Algunos objetivos fueron logrados, otros tardarán más tiempo y tal vez alguien los pueda lograr; para conseguir otros tantos ojalá que puedan romperse algunas estructuras. Este camino, por supuesto, no fue ajeno a frustraciones y decepciones propias de los lugares donde se conjugan pasión, poder y dinero. He sido leal con la institución, con mis superiores, con mis compañeros, con mi misión y, sobre todo, con mis valores y convicciones”, aseveró.

//Mirá también: Matías Belloso negó haber regresado de Mar del Plata junto al hijo de “Pillín”

Por su parte, la Conmebol ratificó la salida del ex atacante, destacó su labor y lo saludó “por los años de dedicación y fructífero trabajo en favor del fútbol sudamericano”.