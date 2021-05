Este lunes los colectiveros de Rosario seguirán bajo protesta y no habrá servicio. Esta medida de fuerza afecta tanto al transporte urbano de pasajeros como el interurbano de hasta 200 kilómetros. El paro de transporte comenzó el viernes y es por tiempo indeterminado según detallan desde la Unión Tranviaria Automotor (UTA).

//Mirá también: Sumaron colectivos para bajar la cantidad de pasajeros por unidad

Para la jornada de hoy está previsto que se retomen las negociaciones, y ante esta situación el intendente Pablo Javkin sostuvo que se podría levantar la medida entre lunes y martes, detalla Rosario3. El reclamo es porque desde la empresa adeudan la mitad del salario de abril, montos no remunerativos y una cuota de las paritarias del año pasado.

Ante esta situación el Intendente rosarino señaló en diálogo con Radio2 que se trata de “una demora burocrática de un trámite a nivel nacional”, y explicó: “Los subsidios nacionales dependen de una resolución que el Ministerio de Transporte va renovando cada cuatro meses. Cuando se renueva, la provincia tiene que firmar un convenio, luego recibe el dinero y lo transfiere a las empresas”.

//Mirá también: Rosario y San Lorenzo seguirán sin clases presenciales en nivel secundario

“Hasta que no esté la totalidad del sueldo en las cuentas no volveremos a trabajar”, sostuvo el gremialista Sergio Copello y detalló que la cuota de paritaria del 2020 es de $5.000. Al mismo tiempo, según detalla La Capital, manifestó sus dudas sobre los plazos que señalan desde el Gobierno local: “Hace más de 14 meses que no cobramos en tiempo y forma”.