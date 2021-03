Germán Burgos y su cuerpo técnico estuvieron presentes en el Centro Griffa y tras dar negativo en el test de coronavirus, se encontraron por primera vez con los jugadores de Newell’s. Ya se pusieron a trabajar pensando en el debut del viernes ante Unión en el Coloso Marcelo Bielsa.

“He estado en todos lados. He estado en Champions League, en Europa League, en campeonato de Copa del Rey, en Segunda. Me he movido por todas las categorías españolas desde que soy entrenador, así que es el momento dar un paso adelante, de jugármela como lo he hecho siempre. Newell’s ha confiado en mí y yo también”, dijo Burgos a la salida del aeropuerto de Ezeiza.

Asimismo, el Mono explicó el motivo por la cual se decidió por el conjunto rosarino. “Volver a mi país es una razón valedera. Estoy muy feliz, sobre todo por la confianza que ha depositado en mí Newell’s, que desde ahora será mi equipo”, dijo. Y añadió: “Me sedujo el proyecto que tiene, el saneamiento que ha hecho el club durante estos años. Es difícil y lo ha conseguido, así que esperemos hacer todo bien para el viernes jugar contra Unión”.

El técnico de 51 años llegó a Ezeiza procedente de España, en donde durante varios años trabajó como ayudante del Cholo Simeone en Atlético de Madrid. Reveló que ya tuvo contacto con los jugadores y les planificó los entrenamientos. “Hablé por zoom desde España y ya le dimos un poquito cómo vamos a hacer nosotros el trabajo. Lo que hicieron el lunes lo preparamos nosotros, como toda la semana que resta para el partido del viernes”, expresó.

El exarquero de Ferro, River y la Selección Argentina trabajará acompañado por su ayudante Armando de la Morena (43), que durante casi dos décadas se desempeño también en el Colchonero. El preparador físico será Ángel Puebla (54), con una extensa trayectoria en Real Madrid con Vicente del Bosque y en Valladolid junto a Rafael Benítez, mientras que César Jaime estará a cargo del entrenamiento de los arqueros.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol