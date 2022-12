El hermano de Mauro Icardi volvió a cargar contra Wanda Nara: “La gente debería saber”

Tras la mediática separación entre la influencer Wanda Nara y Mauro Icardi, con rumores de infidelidad e idas y vueltas de la empresaria con el cantante L-Gante, Guido Icardi, el hermano del futbolista, volvió a hacer declaraciones contra Nara, acusándola de “hipócrita” y de haber extorsionado a miembros de su familia.

El escándalo Nara-Icardi suma un nuevo capítulo. Esta vez, no es un conflicto con Ivana, con quien Wanda se lleva abiertamente mal, sino con Guido, alguien que hasta hace poco se mantenía al margen de la situación.

No obstante, hace días el joven hizo una publicación en su Instagram con una foto de Wanda y duras críticas, que luego borró. Pero lejos de ser una retirada, el hermano de Mauro e Ivana volvió a cargar con todo contra la rubia.

Guido subió una imagen de Wanda, esta vez, con el epígrafe: “asco” y acusó a la modelo de ser “hipócrita”. “Digan lo que digan, es un asco, la hipocresía... a ver si me denuncia por decir lo que pienso, a mi también. Ah no, que no me saca un euro”; expresó en sus historias.

El menor de los Icardi arremetió nuevamente contra Wanda Nara Foto: @guidoicardi

Además, dijo que la influencer intentó extorsionar y manipular a miembros de su familia: “separó a una familia, nos trató de muertos de hambre. Quiso extorsionar a mi hermana; quiso manipular a mi madre. Se ríe de todos en nuestra cara. La gente debería saber”.

La historia de Guido Icardi contra Wanda Nara

Qué posteo borró Guido Icardi sobre Wanda Nara

Días atrás, el menor de los Icardi compartió una foto de la modelo, en la que luce sin filtros ni retoques como la mayoría de las imágenes que ella postea en sus redes. Y no solo que eligió una polémica imagen, sino la que acompañó con un mensaje que tuvo doble interpretación.

“Qué asco de ser vivo”, fue el comentario que Guido hizo sobre la foto de quien fue su cuñada por más de 10 años. Y, atento a la interpretación que le dieron los usuarios, decidió aclarar.

“Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”, acotó Icardi, dolido por la situación que atraviesa su hermano por la separación. Unas horas después borró la publicación.