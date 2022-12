El supuesto pacto secreto entre Wanda Nara y Mauro Icardi: amor, venganza y L-Gante como un “permitido”

Pese a vivir un viaje soñado en las Islas Maldivas, la historia entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece seguir en la cuerda floja. Tanto es así que hasta resurgieron los rumores de romance entre la empresaria y L-Gante, sobre todo después del video que los mostró besándose en un auto.

Sin embargo, la periodista Marcela Tauro analizó la situación y habló de algunos rumores que trascendieron respecto de un supuesto “pacto” entre Wanda y el futbolista. Según Tauro, la rubia no sacia su sed de venganza por aquel episodio de Icardi con la China Suárez, pero que no descarta volver a apostar al amor más adelante.

L-Gante y Wanda Nara.

Sería por esto que Wanda vive su romance con L-Gante sin culpa: todo sería parte de un acuerdo y el músico “un permitido”. No obstante, la periodista aseguró que el matrimonio sigue en la cuerda floja. “El detonante fue la cena con L-Gante”, señaló.

“Hablan de un pacto. Wanda le habría prometido a Mauro que si la dejaba hacer lo que él hizo con la China Suárez, después volvía con él a Turquía”, reveló.

Cómo está Mauro Icardi

Según la periodista, “es preocupante el estado anímico de Icardi”. “Y no estoy hablando de su familia, sino de lo que dicen los compañeros que juegan con él en el Galatsaray. El chico está como obsesionado”, señaló.

Wanda Nara y Mauro Icardi

“Wanda habría ido a instalarse a la casa de Nordelta, lo habría sacado a él, que estaría viviendo con el ex de Zaira en un departamento”, explicó la periodista. “El tema es que está muy solo. Si ellos se separan, ella le dijo que los hijos quedan con ella y él no toleraría eso. Y él no volvería a Galatasaray, no quiere estar allá porque se siente solo. Y quiere volver a jugar en la Argentina”, concluyó.

Desde el entorno de Icardi dicen que él “se sintió traicionado” tras la confirmación del romance entre su esposa y L-Gante. Aseguran que lo sintió como “un puñal por la espalda” y que “no puede entender” la relación de la madre de sus hijas con L-Gante.