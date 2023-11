De selección: convocaron a tres jugadores sub 23 de Newell’s para amistosos

Aunque no fue una buena temporada para Newell’s Old Boys, varios integrantes del plantel lograron mantenerse en el radar de la selección nacional de fútbol. De hecho, tres jugadores sub 23 fueron citados para una serie de amistosos de Argentina.

El director técnico Javier Mascherano entró a la recta final de la preparación del equipo del preolímpico sudamericano. Con ese objetivo a la vista, el entrenador argentino llamó a diferentes integrantes del plantel rojinegro.

¿Quiénes son los jugadores de Newell’s Old Boys en la selección sub 23?

Según informó Newell’s, Juan Sforza, Ian Glavinovich y Francisco González viajarán a Buenos Aires para entrenar con la selección nacional. De esta manera, se anotaron entre los candidatos a disputar el torneo internacional en Venezuela.

Los tres futbolistas fueron titulares este lunes en el triunfo de la Lepra ante Defensa y Justicia. “Pancho” reapareció en las últimas semanas después de un largo tiempo inactivo por una lesión de rodilla y convirtió el primer doblete de su carrera.

A diferencia de sus compañeros, Sforza fue un titular inamovible durante esta temporada en el equipo de Gabriel Heinze. De hecho, Mascherano ya lo convocó en otras oportunidades como parte del proceso para tratar de llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Glavinovich debutó en Primera División a mediados de 2022, pero recién este año tuvo la chance de jugar desde el arranque en Newell’s. Si bien cumplió y rápidamente empezó a pelear por un puesto en el fondo, Guillermo Ortiz se mantuvo como la principal opción cubrir la zaga central junto a Gustavo Velázquez.

¿Cuándo juega Argentina en el Preolímpico sub 23?