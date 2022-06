Luego del crimen de una beba baleada en Villa Gobernador Gálvez, su abuelo reveló este martes que estaba tomando mate con su pareja cuando llegaron los tiradores. Antes de ir a ver a su esposa en el hospital, advirtió este martes: “Ya me sacaron un hijo que fue a un cumpleaños y me lo mataron. No hay culpables, están todos sueltos”.

“No tengo un tiro porque tengo un Dios aparte”, comentó Juan Carlos Sánchez sobre lo que vivió la noche anterior en Mitre al 2600. Además de la muerte de Geraldine G. por el ataque, el hombre confirmó que tanto su señora como el papá de la nena fueron internados por los disparos.

Como testigo clave del asesinato en Villa Gobernador Gálvez, el hombre recordó que habían quedado al cuidado de la nena cuando su mamá la dejó para ir a hacer un mandado. En ese momento vieron llegar un auto que casi cayó a la zanja y entonces comenzaron los balazos.

El abuelo de la beba recordó que los agresores “bajaron la ventanilla” y se desató una serie de tiros sin fin. “Mi señora cayó en el portón con la beba y a mi hijo lo acorralaron”, apuntó sobre la reacción frente a los disparos en medio de la oscuridad.

La esposa de Sánchez quedó tendida dentro de su casa. La niña también estaba tirada en el piso. Cuando fue a revisarla, advirtió que tenía sangre en la cabeza. La mujer estaba consciente pero no podía levantarse, ya que había recibido un disparo.

Juan Carlos salió después de la huida de los asesinos y comprobó que su hijo también estaba herido. En un reportaje con Radio 2, señaló: “No hablaba ni nada, me desesperé”.

Tras del asesinato, la abuela y el papá de la beba fueron trasladados al Hospital Anselmo Gamen. La mujer se encontraba fuera de peligro.