Crimen de Ivana Garcilazo tras el clásico rosarino: “Todos sabíamos que podía suceder”

Una vez más, el clásico rosarino quedó enlutado por la violencia, ya que poco después mataron a una hincha de Rosario Central con un piedrazo en la cabeza. Luego del crimen, el fiscal Gastón Ávila planteó que el caso de Ivana Garcilazo no es extraordinario. “Todos sabíamos que podía llegar a suceder”, comentó este lunes.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ratificó que el asesinato “claramente tiene que ver con el partido” disputado en el Gigante de Arroyito. La pareja de la víctima es el testigo principal para esclarecer el homicidio cometido sobre Ovidio Lagos y Montevideo.

Aunque el clásico rosarino se jugó en la zona norte, Ávila apuntó que la cancha de Newell’s “queda alrededor de tres de las más grandes arterias de la ciudad”. Además aludió a los antecedentes de ataques a piedrazos en el parque de la Independencia por parte de simpatizantes rojinegros: “Es algo que sucede a menudo en la ciudad”.

El fiscal ratificó que Ivana y su novio iban en dos motos este sábado y ella cayó por un piedrazo en la cabeza. El muchacho frenó de inmediato y se peleó con uno de los agresores, que finalmente escapó con sus cómplices.

Luego de la denuncia del ataque, la policía detuvo a tres personas cerca de la escena del crimen. A pesar de la asistencia médica, la hincha canalla falleció en el acto debido a las lesiones. “Lamentablemente le tocó padecer esta agresión

¿Qué se sabe del asesinato de la hincha de Rosario Central tras el clásico rosarino?

Hasta el momento, el MPA secuestró material de 14 cámaras de videovigilancia para esclarecer el homicidio de Ivana Garcilazo. El fiscal de la causa precisó que “no se ve el momento puntual” del ataque en los videos obtenidos, pero se mostró confiado en poder identificar pronto a los asesinos.

“Lamentablemente, a Ivana le tocó padecer esta agresión vil y artera por el sólo hecho de estar volviendo a la casa y ser hincha de Rosario Central”, comentó Gastón Ávila. Aunque no hay grabaciones de la esquina de Ovidio Lagos y Montevideo, los primeros testimonios le permitieron determinar cómo iban vestidos los delincuentes y por dónde escaparon.

La motociclista y su novio volvían del Gigante luego del partido. Foto: Ivana Garcilazo Bellón

El funcionario judicial aclaró que los tres detenidos no están vinculados al homicidio, dado que no estaban en la misma zona. No obstante, permanecen privados de su libertad por los piedrazos que tiraron sobre avenida Pellegrini y Callao, muy cerca del Coloso.

En diálogo con Radio 2, el representante del MPA descartó como evidencia el video viral de un hincha de Newell’s que amenazaba con tirar piedras en ese sector. “Esa persona no tiene nada que ver con el hecho”, sostuvo.