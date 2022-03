La madre de Coti Sorokin cumplió 84 años y el músico tuvo un problema insólito este sábado durante el reencuentro familiar. Durante la visita lo mordió una perra y reveló estuvo cerca de ser un inconveniente grave. “Ya me había girado. Si no, me castra”, explicó a través de su cuenta de Instagram.

El rosarino mostró en una foto la herida que le quedó después del ataque imprevisto. Foto: @cotioficial

El novio de Cande Tinelli cerró la noche con una gran reunión y se llevó el video del momento en el que su mamá sopló las velitas. Sin embargo, también le quedó una herida de recuerdo como resultado de una visita con final poco feliz en el barrio de sus padres.

“Me mordió el culo la perra del vecino de la casa de mis viejos”, contó Coti sin rodeos. Mediante redes sociales publicó la foto que da cuenta de la lesión y luego repasó la secuencia en la que se produjo el ataque.

El cantautor rosarino de 48 años había ido a saludar a un amigo de la infancia. El animal estaba cerca en ese momento, pero él no imaginó peligro alguno. Sobre el desenlace, precisó: “Cuando me di vuelta, sentí como 35 vacunas juntas”.

Después del accidente en la casa vecina, Coti se sacó una hermosa foto con su familia. Foto: @cotioficial

A pesar de que es un amante de los perros, Coti no zafó de la mordida de la vecina de sus padres. Eso no le impidió luego disfrutar de la cena familiar con “Mecha” como protagonista excluyente en el festejo de sus 84 años.