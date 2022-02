Instalada en Francia de vacaciones, Cande Tinelli disfruta de sus días en París y recorre los puntos turísticos de mayor interés como la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y la colina Montmartre donde se encuentra la Basílica del Sacré Coeur (Sagrado Corazón). Pero en medio de todos sus paseos, encuentra tiempo para no abandonar sus publicaciones diarias en redes sociales que son esperadas por todos los usuarios.

En su cuenta oficial de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli reúne una comunidad que supera los 4.3 millones de seguidores y suele compartir fotos de su vida cotidiana, rutinas de cuidado corporal, ejercicios, momentos con su novio Coti Sorokin, con amigos y también algunas publicaciones subidas de tono.

En las últimas horas, Cande Tinelli se fotografío sin ropa frente al espejo del baño y dejó ver su figura al descubierto en una postal que subió a sus historias. Solo cubrió su zona más íntima del cuerpo con el emoji de un corazón y escribió: “Mi templo”. Sin embargo un breve momento después se arrepintió de la publicación y decidió eliminarla de su perfil.

La foto al borde de la censura de Cande Tinelli que después borró Foto: Instagram/candelariatinelli

El jugado cambio de look de Cande Tinelli

Dueña de una personalidad fuerte y de gran caracter, la joven es una referencia en el mundo de la moda no solo por los diseños de su marca de ropa sino también por su estilo vanguardista a la hora de elegir sus looks. Desde que sorprendió a todos con los tatuajes sobre su cuerpo, la joven emprendedora no para de innovar en su imagen.

Cande Tinelli se animó a un colorido cambio de look y lo mostró en Instagram

En las últimas semanas, la cantante cambió el color de su pelo y se la jugó por combinar su morocho natural con una azul profundo para lucir una cabellera muy original y atrevida. Pero después se animó a más y sumó una nueva perforación con la colocación de un piercing muy particular: en el puente de la naríz a la altura de sus ojos.