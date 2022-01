Durante la tarde del martes encontraron un cadáver en un camino rural en la zona de Alvear, y este miércoles confirmaron que se trata de Brian Oviedo, un adolescente de Villa Gobernador Gálvez que era buscado desde el 2 de enero.

Así lo comunicaron desde el Ministerio Público de la Acusación. El joven de 18 años había desaparecido el 2 de enero luego de haber ido a una fiesta y subido a la fuerza a un auto en horas de la madrugada.

Confirmaron que el joven de Villa Gobernador Gálvez fue fusilado. Foto: Versión Rosario

El cuerpo encontrado atrás del club Renato Cesarini tiene al menos dos impacto de bala, detalla La Capital. La familia de Oviedo lo habría identificado de inmediato por la ropa que llevaba puesta a pesar de que el cuerpo estaba en estado avanzado de descomposición.

La desaparición de Brian Oviedo

El joven fue a una fiesta y testigos aseguran que en horas de la madrugada lo vieron junto a un hombre que lo sacó a la fuerza del lugar para subirlo a un auto. A primera hora del 2 de enero, se realizó la denuncia en la Comisaría 26ª.

Confirmaron que el joven de Villa Gobernador Gálvez fue fusilado. Foto: Facebook

“A las 5.30 llegaron a mi casa seis amigos de mi hijo. Me dijeron que mi hijo estaba en la fiesta y que aproximadamente a las 5 de la madrugada ingresó un hombre al que no conocen, abrazó mi hijo, lo sacó hacia afuera, se subieron a un auto y se fueron. Uno de los muchachos me dijo que vaya a buscarlo al barrio Las Flores”, había detallado el padre de Oviedo.

La causa quedó en manos del fiscal Alejandro Ferlazzo, fue quién ordenó que se realizara la autopsia y se rastrillara el lugar: encontraron siete vainas servidas. Un vecino declaró que escuchó siete disparos durante la noche del lunes.