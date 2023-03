Condenaron y quedó en libertad la suboficial rosarina que filtraba información policial a “Los Monos”

Analía Lorena Francia, la suboficial de Policía detenida a principios de mes por filtrar información de allanamientos e investigaciones a miembros de una célula de “Los Monos” en la que participaba su propio hijo, fue condenada este jueves a 3 años de prisión condicional e inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos.

La sentencia tuvo lugar a través de un juicio abreviado, luego de un acuerdo entre el fiscal de Balaceras Pablo Socca y la defensa particular de la agente, que fue homologado por el juez Rodrigo Santana.

En este contexto, la acusada de 47 años fue condenada por los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. No obstante, la sentencia es de cumplimiento condicional, por lo que la mujer recuperó la libertad desde este jueves.

Según la investigación, Francia utilizaba su posición como agente policial para obtener información sobre allanamientos y compartirla a miembros de la narcobanda liderada por el clan Cantero. Una de las vías de comunicación era su hijo Kevin Fraccia, de 22 años, que además formaba parte de la banda cometiendo extorsiones, venta de droga y balaceras.

¿Cómo descubrieron que Francia filtraba información?

Las sospechas se volcaron contra la policía en agosto de 2022, cuando Jonatan Almada, integrante de la célula criminal, fue arrestado y en su celular se encontraron conversaciones con otro miembro, identificado como Alan Carlini. En los WhatsApp, Carlini advierte a Almada que Francia se había enterado de una serie de allanamientos y le había pasado la información.

El mensaje en cuestión decía: “Amigo, me llamó la mamá de Kevin que le dijeron que sos el último eslabón, que te agarran y caen todos. Cuidate hermano. Le preguntaron si te conocía y ella le dijo que no, por eso me llamó para que te avise que te iban a poner captura hermano”.

Ese diálogo fue tres días antes de un megaoperativo en todo barrio Ludueña y Empalme Graneros contra la banda. De hecho, en un momento de la conversación, Carlini le dice a Almada: “Me dijo del tema del allanamiento, que saque todo de la casa y de acá también”.

Tanto la mujer como su hijo fueron detenidos el 1 de marzo en barrio Martin. Fracchia ya había sufrido dos atentados contra su vida y deambulaba entre domicilios para no ser arrestado, tras desempeñarse en la banda criminal como extorsionador, vendedor de droga, recaudador, responsable de conseguir y guardar armas de fuego de alto calibre y vigilar domicilios usurpados.