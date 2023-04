Clásico rosarino: el presidente de Newell’s desligó al club de los incidentes en la previa del partido

Los incidentes que retrasaron el comienzo del clásico rosarino de fútbol siguen generando repercusiones. Luego de que el club Rosario Central lanzara un comunicado repudiando los hechos, que incluyeron piedrazos al micro que trasladaba a jugadores del equipo auriazul y la explosión de un artefacto de pirotecnia cerca del arquero Jorge Broun, el presidente de Newell’s, Ignacio Astore, dijo que la institución “no generó ningún inconveniente”.

En diálogo con el programa Zapping Sport, el directivo del club leproso desligó totalmente el accionar de Newell’s con los hechos violentos. “Nuestra institución no generó ningún inconveniente, ningún disturbio. Las imágenes y las fotos lo dicen todo”, sostuvo.

Además, redobló la apuesta y responsabilizó a algunos jugadores del equipo rival, que en imágenes trascendidas aparecieron cantando encima del techo del colectivo que trasladaba al plantel canalla de Arroyo Seco al Coloso del Parque. “En cuanto a los vidrios del micro, estuve en las inmediaciones del Parque y estaba todo bárbaro. No está bueno que no sepamos manejar a la gente que va arriba del micro. Revolear camisetas y salir con el torso por arriba del techo no está bueno”, argumentó.

¿Qué dijo astore sobre la agresión a Jorge Broun?

Respecto a la agresión padecida por el arquero “Fatura” Broun, Astore dijo: Hablé con un amigo en común que estuvo en la delegación de Central y me solidaricé con el jugador. Además, valoré su profesionalismo. Por supuesto que repudiamos esa agresión, no aprobamos ese tipo de acciones, pero lo que falló fue el operativo”.

En ese sentido, también responsabilizó a los responsables del operativo policial y expresó: “Nosotros pagamos un operativo policial, es todo requisado: antes, durante y después. A nosotros nos dicen cuántos efectivos se necesitan y los locales pagan lo que tienen que pagar”.

¿Qué dijo astore sobre la pirotecnia? ¿Habrá sanciones para newell’s?

Pese a que el directivo despegó de los hechos a la institución, hizo una autocrítica con respecto al ingreso de pirotecnia al Estadio y sostuvo que desde la comisión directiva colaborarán para que eso desaparezca.

Luego de los incidentes, trascendió que el Ministerio de Seguridad analizaba aplicarle sanciones al club que incluían anular plateas. Por ahora, no habrá castigos en el duelo de La Lepra con River.