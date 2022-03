El rosarino Ezequiel ‘Chimy’ Ávila renovó su contrato hasta 2026 con Osasuna, pese a las numerosas ofertas de equipos grandes que tenía. De hecho, en algún momento se había mencionado que el Barcelona lo seguía de cerca. Sin embargo el futbolista justificó su decisión al indicar que se siente “muy feliz” en el club en el que aterrizó en el verano de 2019, y en el que nota el cariño de su afición día tras día.

“El ADN de Osasuna es la presión, el esfuerzo o el sacrificio, características que me ayudaron a aumentar mi nivel, y con las que me identifico”, dijo y agradeció el apoyo de la institución por “no dejar nunca de confiar en mí y por darme un mano cuando estuve muy hundido”.

Chimy Ávila renovó su contrato con el Osasuna hasta el 2026 Foto: EFE

“Esto es algo que a uno le alegra y le sirve para obtener las ganas necesarias de continuar aquí”, indicó en rueda de prensa el delantero sobre el trato recibido por parte de Osasuna. “Puedo decir que las lesiones ya forman parte del pasado y me quedo con lo más bonito, que fue el apoyo de la afición, de mis compañeros... Pero, sobre todo, de mi familia y mis agentes”, dijo Ávila al recordar las dos lesiones de ligamento cruzado que sufrió de manera consecutiva.

Sobre su estado de forma, el número 9 afirmó que se encuentra “bien”, yendo “poco a poco” y viviendo el “día a día”, y aseguró que sigue trabajando con esfuerzo, ya que a todos los jugadores les “queda por mejorar algo”.

“Cuando no te quieren en un sitio no tienes que estar, y aquí me quieren. Por eso me quedo”, explicó el rosarino sobre su relación con un público que ya ha demostrado en más de una ocasión su cariño hacia un futbolista que a partir de ahora contará con una cláusula de 30 millones de euros.

“Nunca me entraron las dudas sobre si renovar porque el club nunca me las mostró”, comentó el jugador sobre la historia de su nuevo vínculo con Osasuna, y añadió que el equipo “fue muy claro y siempre quisieron” que se “quedase”.

El futbolista de 27 años afirmó que su primera opción siempre fue seguir en el club navarro, dejando de lado otras ofertas, todo ello por devolver el apoyo de una institución a la que le debe “mucho”.