Manuel Capasso dio positivo de coronavirus y se perderá al menos tres partidos en Newell’s: dos por el certamen local y el debut en Copa Sudamericana. El resto de los tests de rutina a plantel, cuerpo técnico y auxiliares fueron negativos, según informó el club.

De esta manera, Germán Burgos pierde a un titular en la defensa y habrá que ver de qué manera lo reemplaza, teniendo en cuenta que Santiago Gentiletti y Franco Escobar todavía siguen lesionados. Por otro lado, el Mono brindó una conferencia de prensa en la previa al partido del sábado ante Patronato a las 14 en el Coloso Marcelo Bielsa.

“Una vez que terminó el partido ante Lanús ya me puse a trabajar pensando en Patronato. No hay tiempo para detenerse a mirar el pasado”, señaló. Sobre el rival de turno, dijo: “Ante Patronato será un partido duro. Otra final. Ellos han resurgido como equipo y los veo muy bien, con mucha confianza. No voy a decir nada de como se va a plantear el partido”.

En relación a la recuperación de los futbolistas lesionados, adelantó: “Justo Giani jugará el viernes en tercera para sumar minutos de fútbol. Estamos en contacto permanente con los médicos, siguiendo la recuperación de los lesionados. Hablé con todos los jugadores y les dejé en claro que los necesito a todos. Vamos a tener muchos partidos y habrá que hacer recambio”.

Respecto al debut en Copa Sudamericana del martes 20 en Goiás, explicó: “Vamos a ver como terminan los jugadores que enfrente a Patronato para ver que equipo pensamos de cara a Atlético Goianiense”. Más adelante, agregó: “En el poco tiempo que llevamos tratamos de trasladarle todo lo necesario a los jugadores para que luego puedan aprender a moverse en todos los sistemas”.

En cuanto a la seguidilla que implicará el fixture de Copa de la Liga Profesional y Copa Sudamericana, Burgos sostuvo: “Estamos para ponernos toda la ansiedad en los hombros, no solo de cara al clásico, sino en todos los partidos. Sacando eso, los chicos me demuestran que están muy bien entrenados, hay un gran trabajo de Borrelli”.

Por último, sentenció: “Newell’s necesita jugar finales, después, los gustos son de cada uno. Apenas llegué al club hablé con todos sobre como afrontaremos esto”.