Un gendarme de 42 años llamado Gustavo Elorrieta desapareció el pasado 10 de julio cuando viajó desde Buenos Aires a Roldán para visitar a sus hijos. Ahora Gendarmería, la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal y el fiscal Adrián Spelta iniciaron una búsqueda para saber sobre su paradero.

Elorrieta comenzó sus vacaciones y viajó en su auto, un Volkswagen Bora gris para ir a ver a su hija de 11 años y su hijo de 17 años. Incluso, Sthella Mari, hermana del desaparecido, declaró que lo último que sabían es que el 10 de julio a las 23 hs avisó a su pareja actual que había llegado a destino y que se encontraba con sus hijos, pero después no supieron más nada.

Después de avisarle a su pareja, el gendarme no tuvo ninguna actividad en su teléfono, pero la antena del móvil apareció por última vez con señal en la región mesopotámica. Con ese dato, el Ministerio Público de la Acusación ordenó medidas para buscarlo en la zona y en el Gran Rosario.

La fuerza de seguridad inició una búsqueda para encontrar a Gustavo Elorrieta. Foto: Rosario3

La investigación fue por búsqueda de paradero, pero luego de conocerse algunos indicios, la causa fue otorgada al jefe de la unidad de Homicidios Dolosos, quien quedó a cargo del caso.

Además, el pasado 25 de julio no se presentó a trabajar en el destacamento de la Ciudad de Buenos Aires donde proporciona su labor como segundo comandante. Ante la ausencia de Elorrieta, la fuerza de seguridad hizo una denuncia por la extraña desaparición. En diálogo con El Roldanense, Sthella dijo que se enteraron que su sobrino tuvo un accidente camino al cementerio con el auto del gendarme.

“La ex esposa de mi hermano no hizo la denuncia porque, supuestamente, Gustavo dejó el auto y se volvió a Buenos Aires. Lo cierto es que no tenemos información ni del accidente ni de dónde está él”, concluyó la hermana del segundo comandante.

Las autoridades hicieron pericias en la casa de la ex pareja de Gustavo Elorrieta

Este viernes al mediodía, la Gendarmería fue al domicilio de la ex pareja del segundo comandante, el cual se encuentra en Larrea al 1200, en Roldán.

La investigación es llevada a cabo por el jefe de la unidad fiscal de Homicidios Dolosos ,Adrián Spelta, con Gendarmería y la colaboración de la Brigada de Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal.

El pasado 12 de julio encontraron el auto del gendarme en el camino al cementerio. Lo que sospechan las autoridades es que Elorrieta sufrió un ataque. Por esa razón, el fiscal Spelta ordenó el relevamiento de cámaras de la zona del domicilio de la ex pareja del desaparecido y, también, el análisis de las manchas de sangre que estaban en el Bora gris.