Antonela Roccuzzo brilló con un vestido cortísimo y dejó en claro cuál es su nuevo color favorito

Ya instalada en Miami, la familia compuesta por Lionel Messi y Antonela Roccuzzo aprovecha los breves momentos entre entrenamientos y partidos para conocer la vibrante ciudad. En ese marco, Messi aceptó la invitación y disfrutó la noche junto a David Beckham, Sergio Busquets y, por supuesto, Antonela, que brilló con un atuendo ultra rosa.

La esposa del jugador se convirtió en fanática del color, tanto por la tendencia a nivel moda que marca el estreno de la célebre película Barbie a nivel mundial, como por el hecho de que es el color que lucen las camisetas del Inter Miami, club en el que su cónyuge está descollando.

El lugar elegido por el grupo habría sido el restaurante italiano Boia De, desde donde David Beckham estuvo compartiendo historias durante la noche del jueves. Allí mostró los distintos platos que pasaron por la mesa como la “crispy polenta” o diferentes opciones de pastas, más allá del tiramisú de postre.

La noche de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y Victoria y David Beckham.

Los looks de antonela y lionel

Hasta allí llegaron los rosarinos. Él, elegante sport y ella con un vestido cortísimo y simple de la marca Zara en rosa chicle, acompañado de un ínfimo cinturón de cadena dorada de Chanel, sandalias súper altas de tiras de la marca The Attico y una cartera pequeña negra de la marca francesa Hermès.

Antonela Roccuzzo deslumbró con su vestido rosa Foto: queen.anto

Fiel a su estilo minimalista, la empresaria no necesitó del lujo y la ostentación para lucir radiante y destacó en la noche de Miami. Tanto así, que esta vez fue Leo Messi quien usó los atuendos más caros de la velada. Se trata de una camisa con estampado Ouija Board de Farfetch, una empresa portuguesa minorista de bienes de lujo. La misma tiene un precio de más de 300 mil pesos o se puede conseguir por 1.000 euros.

la extraña coincidencia fashionista de anto roccuzzo y una actriz hollywoodense

Hace unos días, Antonela fue noticia cuando compartió una insólita coincidencia con la actriz Katie Holmes. Ambas usaron casi el mismo atuendo en la misma semana, lo que despertó suspicacias, pero luego se descubrió que se trata de una tendencia que está a pleno en Europa, continente que la rosarina habitó hasta hace poco.

Cuando Antonela, Lionel Messi y sus hijos visitaron Palm Beach para ver casas, en el marco de la mudanza a Estados Unidos, llamó la atención el look deportivo y desenfadado de ella, compuesto de un pantalón tipo jogging color verde y un top negro, con zapatillas urbanas y el cabello recogido. Sin embargo, su aparente estilo sencillo guardaba un secreto.

Ambas compartieron look en Estados Unidos Foto: @grosbygroup

En otro lado del mismo país y durante la misma semana, la famosa Katie Holmes fue vista en el barrio Soho de Manhattan luciendo de manera casi exacta los atuendos que llevó Antonela: un pantalón jogging tipo cargo verde y un top negro, con calzado deportivo y pelo recogido. La ex esposa de Tom Cruise quedó captada por los flashes y la coincidencia de looks no pasó desapercibida.