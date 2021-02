A una semana del partido de ida por Champions League, Ángel Di María quedó descartado para enfrentar a Barcelona en el inicio de los octavos de final. El entrenador Mauricio Pochettino confirmó este martes la baja por la lesión que el futbolista de París Saint-Germain (PSG) sufrió el último fin de semana.

El jugador de 32 años tuvo una molestia en el muslo de su pierna derecha y fue reemplazado en el comienzo del clásico francés del domingo, cuando el equipo derrotó a Olympique de Marsella por 2 a 0.

El director técnico de los azules señaló que “Fideo” no viajará a España para el primer encuentro con los catalanes. Si bien no será tenido en cuenta para la visita al Camp Nou, el ex Tottenham no precisó cuándo espera volver a disponer del mediocampista rosarino.

Di María tiene una lesión en el bíceps femoral y por eso se perderá el choque en la cancha ante su amigo Lionel Messi, cuyo contrato vence a mediados de año mientras en Francia especulan con su posible transferencia a PSG.

Al margen de ambas cuestiones, Pochettino aseguró que tiene buenas alternativas para reemplazar al ex Manchester United y Real Madrid de cara al duelo con Barcelona y sentenció: “No tenemos por qué cambiar nuestra idea de juego”.