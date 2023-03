“Amo el fulbo”: el meme viral de Antonela Roccuzzo tras la burla de Lionel Messi

Lionel Messi habla y la Argentina se detiene. Durante la gala donde la CONMEBOL homenajeó a los jugadores argentinos por haber ganado el Mundial de Qatar 2022. Durante el acto se pudieron ver momentos cómicos, como cuando el capitán se burló de sí mismo y otros sumamente emotivos. Sin embargo, lo que se explotó en las redes sociales fue un meme de Antonela Roccuzzo.

El astro rosarino se encontraba dando un discurso durante el homenaje de la CONMEBOL a la Selección Argentina y aprovechó la ocasión para hacerse cargo de cómo pronuncia una palabra muy utilizada.

“Amo el fulbo. Algunos se ríen por el tema del fulbol”, expresó el 10 frente a las risas de sus compañeros del equipo y el cuerpo técnico de los campeones del mundo.

El capitán argentino se animó a utilizar la palabra por la que ha sido desde hace tiempo un meme viral que protagoniza junto a su esposa, que aparece “deseando que no diga fulbo”.

Captura del meme viral que protagonizan Messi y Antonella. Foto: Redes sociales

Discurso emotivo de Lionel Messi en la CONMEBOL

La intervención de Messi durante la CONMEBOL también fue emotiva: “Estoy realizado. Es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el fútbol... Ahora me queda disfrutar de lo que me queda (de futbolista) sea lo que sea (que pase)”.

Con el discurso del 10 no terminó la emoción en el homenaje a la Selección Argentina, ya que el capitán fue agasajado por Soledad Pastorutti quien le dedicó la canción de “Brindis”, un tema que también cantó a Diego Maradona.

“Fue muy emocionante. Es muy fuerte. Que ahora me la cante a mí fue un momento muy lindo”, expresó Messi ante el canto que recibió por parte de La Sole.

El delantero del PSG recibió además una réplica del trofeo de la Copa del Mundo, así como de la Copa América y la Finalissima, los tres títulos conseguidos por el equipo argentino en los últimos dos años.

Fulbo: usuarios responden a la reacción de Lionel Messi

La burla de Lionel Messi a sí mismo con la palabra “fulbo” causó furor total en las redes por la impresión de los fanáticos al notar que el rosarino sabía del meme viral.

Reacción viral de los usuarios al enterarse que Messi conoce el "meme del fulbo". Foto: Twitter

